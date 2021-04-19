***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2021 11:54
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 09.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 9. maddesinde görüşülen Esas Sözleşmenin 6. Madde değişikliğinin Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 16.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. Madde değişikliği 16.04.2021 tarihinde tescil ve aynı tarihli 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onay yazısı.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929075
BIST
14:401.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,66
|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
|: 1.408
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1.416
En Düşük
1.389
14:408,0838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 8,0700
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|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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En Düşük
8,0317
14:409,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
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|Açılış
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464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:40
|FENER
|31,90
|23.710.345
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.653.308
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.566.416
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|SAYAS
|23,58
|16.740.215
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.375.051
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|71.684.926
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,43
|1.138.793.909
|% 0,49
|
|PETKM
|6,59
|900.020.710
|% 4,11
|
|GARAN
|7,13
|803.408.439
|% -2,06
|
|QUAGR
|27,60
|677.835.054
|% -5,22
|
|KRDMD
|7,30
|463.220.531
|% -1,88
|
|EKGYO
|1,88
|268.913.164
|% -0,53
|
|PETKM
|6,59
|900.020.710
|% 4,11
|
|GARAN
|7,13
|803.408.439
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,11
|182.193.073
|% -2,31
|
|PEKGY
|1,62
|139.375.051
|% -10,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0775
|8,0838
|% 0,32
|
|Euro
|9,7264
|9,7343
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2100
|11,2662
|% 0,79
|
|Frank
|8,8084
|8,8615
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1488
|2,1595
|% 0,32
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|5,27
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|3,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|9,03
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|4,36
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,78
|0,05
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
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Seans Raporu
14:40
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14:49ITTFH
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 001, 831 adet işlem
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