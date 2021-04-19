***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 09.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 9. maddesinde görüşülen Esas Sözleşmenin 6. Madde değişikliğinin Tescili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 16.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. Madde değişikliği 16.04.2021 tarihinde tescil ve aynı tarihli 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onay yazısı.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929075BIST