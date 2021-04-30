***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "A+ (Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu ise "A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Notlar ise Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı olan "BB+ / (Negatif Görünüm)" olarak eşleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933382BIST