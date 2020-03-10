***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYoktur.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755924Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıİngilizce Sunum Hazırlanmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2019 yılında Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 9 kapsamında gerçekleştirilen işlemi bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2019 yılında Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 10 kapsamında gerçekleştirilen işlemi bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri bölümünde, hem Faaliyet raporları hem de Duyurular başlığı altındaki Genel Kurul Tutanakları bölümünde yer almaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755924Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıYoktur.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket Genel Kurulu tüm pay sahipleri,çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çercevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili T.T.K. ve S.P.K. hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 9,431.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıwww.sarkuysan.com Ana sayfa/Yatırımcı İlişkileri/Yıllık Faaliyet Raporları başlığının altında yer almaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKâr Dağıtımı yapılacaktır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıKâr Dağıtılmamasına ilişkin teklif yoktur.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı12/04/2019 0 % 72,4 % 18,98 % 53,42 Yatırımcı İlişkileri/ duyurular Yatırımcı İlişkileri/ duyurular/Toplantı Tutanakları - 94 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747029İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyet Raporumuzun "Finansal Durum" Bölümü'nde bilgi verilmektedir.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Yönetim Kurulu" başlığında yer almaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığı'nda ve yine Faaliyet raporumuzun Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilerine sağlanan Mali Haklar başlığında yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33,33 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 66,67 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYoktur.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı İcrada görevli,Hamit Mücellit Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada görevli, A.Hamdi BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli,Cenap TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli,Fuat SUCU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Nurtekin Keçeci Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Turgay ŞOHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Bekir MENETLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Mehmet BAHTİYAR Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Ayhan ZEYTİNOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil (Şirketimizde sınırsız karar verme yetkisi hiç kimsede bulunmamaktadır. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYoktur.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporumuzun "İç denetim faaliyetlerimiz" ve "Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi" başlıklarında yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıHayrettin Çaycıİcra başkanı / genel müdürün adıSevgür ArslanpayYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıŞirket Sermayemizin %25 'ini aşan bedelle sigorta teminatı kapsamındadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıYoktur.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıHayrettin ÇAYCI İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/12/1995 - - Evet (Yes)Hamit MÜCELLİT İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2010 - - Evet (Yes)A.Hamdi BEKTAŞ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2005 - - Evet (Yes)Cenap TAŞKIN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/06/2013 - - Hayır (No)Fuat SUCU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2009 - - Evet (Yes)Maksut URUN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/1998 - - Hayır (No)Nurtekin KEÇECİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/05/2016 - - Evet (Yes)Turgay ŞOHOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2014 - - Hayır (No)Bekir MENETLİOĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/04/2017 - - Evet (Yes)Mehmet BAHTİYAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 07/04/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668027 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Ayhan ZEYTİNOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 12/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826640 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal İnternet sitemizde tazminat politikamız yer almamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıinsan Kaynakları Müdürü/ 0262 676 66 00Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriİnsan Kaynakları Müdürü/ 0262 676 66 003.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıŞirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Menfaat Sahipleri" başlığında yer almaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıSendika3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit Yönetici pozisyonlarının atamalarında Yönetim Kurulu tam yetkilidir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığında yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerTüm işlemlerde çift imza,amir kontrolü,Kurumsal Kaynak Planlama (SAP) çalışmaları ve yetkilendirmeleri ile gerekli tüm önlemler alınmıştır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıKurumsal Yönetim İlkeleri 2.1.1 numaralı maddesinde belirtilen bilgiler Şirketimizin Kurumsal internet sitesi www.sarkuysan.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan başlıklarda ve yine ana sayfada yer alan "Borsa İstanbul'da Sarkuysan" Bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümwww.sarkuysan.com Kurumsal sitemizde ana sayfada Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında "Ortaklık ve Sermaye Yapısı" başlığında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe/İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket aleyhine açılan önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıDanışmanlık ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKarşılıklı iştirakimiz yoktur.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı17Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 99Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu1 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Yönetim Kurulu" başlığında yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırŞirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı başka şirketlerde yönetici ya da yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurul'da T.T.K 395 -396. maddeler uyarınca izin verilmektedir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıŞirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755927Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Ayhan ZEYTİNOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet BAHTİYAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet BAHTİYAR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Turgay ŞOHOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Bekir MENETLİOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şefiye YAYLA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ayhan ZEYTİNOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nurtekin KEÇECİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet BAHTİYAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826699BIST