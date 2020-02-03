***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taraflar görüşülen maddeler üzerinde 02 Şubat 2020 tarihinde mutabakata vararak uzlaşma sağlamışlardır. Bu karar ile birlikte, Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci 31 Ağustos 2021 tarihine kadar kesin suretle neticelenmiş bulunmaktadır. 02 Şubat 2020 tarihinde imzalanan 1 Eylül 2019 - 31 Ağustos 2021 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi ile1. İlk altı ay için saat ücretleri 12 TL/saat'ın altında olan çalışanların saat ücretine 12TL/saat'i geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılması, bunun üzerine tüm çalışanlara %17 oranında ücret artışı uygulanması, sözleşmenin ikinci altı ayında %6 (dönem enflasyonu, %6'nın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.2. Birinci yıl için tüm sosyal yardımlar %20 oranında artırılmış, ikinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816703BIST