***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz , Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını korumak adına aşağıda sıralanan önlemleri almıştır.İş amaçlı ve/veya kişisel, yurt dışı seyahatler, yurtdışından şirketimize yapılacak ziyaretler iptal edilmiştir. İşyeri hekimi yönetiminde çalışanlarımıza söz konusu salgın ile ilgili eğitim verilerek, Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların Covid-19 virüsü hakkındaki bilgilendirme broşürleri personelimize dağıtılmıştır. Ayrıca sağlık için gerekli kontroller ve hijyen tedbirleri titizlikle uygulanmaktadır. Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafeyi dikkate alarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Personelimiz içinde kronik rahatsızlığı bulunanların yanı sıra risk potansiyeli taşıyanların evde kalmaları sağlanmıştır.Şu anda Şirketimiz, üretim faaliyetlerine devam etmektedir.Operasyonlarımızın devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere dinamik olan bu sürecin içerisinde günlük değerlendirmeler yapılarak ,kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tedbirler almaya devam edilecek ve gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831977BIST