GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2020 12:40
GÜNCEL HABERLER



***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz , Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını korumak adına aşağıda sıralanan önlemleri almıştır.
  İş amaçlı ve/veya kişisel, yurt dışı  seyahatler, yurtdışından şirketimize yapılacak ziyaretler iptal  edilmiştir.   İşyeri hekimi yönetiminde çalışanlarımıza  söz konusu salgın ile ilgili eğitim verilerek, Sağlık Bakanlığı'nın ve  ilgili kurumların Covid-19 virüsü  hakkındaki bilgilendirme  broşürleri personelimize dağıtılmıştır. Ayrıca sağlık için  gerekli kontroller ve hijyen tedbirleri titizlikle uygulanmaktadır.   Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafeyi  dikkate alarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.   Personelimiz içinde kronik rahatsızlığı  bulunanların yanı sıra risk potansiyeli taşıyanların evde kalmaları  sağlanmıştır.  
 Şu anda Şirketimiz, üretim faaliyetlerine devam etmektedir. 
        
Operasyonlarımızın devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere dinamik olan bu sürecin içerisinde günlük değerlendirmeler yapılarak ,kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tedbirler almaya devam edilecek ve gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831977


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:2489.128
Değişim :  -0,18% |  -157,78
Açılış :  90.519  
Önceki Kapanış :  89.286  
En Yüksek
91.959 En Düşük
88.123
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 2,42 9.509.343 % 10,00  
RYSAS 5,28 78.132.635 % 10,00  
HUBVC 16,50 109.021.611 % 10,00  
NATEN 12,87 49.640.022 % 10,00  
RHEAG 1,43 1.114.436 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5583 7,5962 % 0,50  
Frank 6,5704 6,6099 % 0,94  
Riyal 1,7159 1,7245 % 0,78  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.612 1.615 -7,98  
Altın Gr. 333 334 -1,60  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,24 14,29 -0,01  
Gümüş Gr. 2,94 2,96 0,00  
B. Petrol 26,56 26,56 -0,59  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru