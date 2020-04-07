***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz üretim faaliyeti yetkili sendika Birleşik Metal İş Sendikası İşyeri temsilcilerinin yönlendirmesiyle, fabrikada çalışmakta olan bazı işçilerimizin yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle tüm mavi yakalı çalışanların karantinaya alınması gerektiği gerekçe gösterilerek kesintiye uğratılmış olup, düşük kapasiteyle devam etmektedir. Üretimimizde yaşanan bu durum 02.04.2020 tarihinde başlamış olup, yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması ve şirketimizin ilişkide bulunduğu bankalar, tedarikçiler ve alıcılarda yanlış yönlendirmeye neden olmaması amacıyla, söz konusu durumun netleşmesine dek özel durum açıklamasının ertelenmesi kararı yönetim kurulumuz tarafından aynı gün itibariyle alınmıştır. Ancak konu ile ilgili gelişmeler medyaya yansıyınca iş bu özel durum açıklamasının yapılması zorunluluğu doğmuş olup, erteleme gerekçelerimiz ortadan kalkmış bulunmaktadır.Şirketimiz talebi ile üretim tesislerimizde İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişleri inceleme yapmışlardır. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, Corona salgınıyla mücadele yöntemleriyle uyumlu tedbirlerin alındığı ve hijyen kurallarına dikkat edildiğinin gözlemlendiği ifade edilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teftiş raporu henüz tarafımıza ulaşmamıştır.Bugün itibariyle üretimin normalleşmesi ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler hakkında yatırımcılara bilgi verilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836162BIST