GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2020 20:35
GÜNCEL HABERLER



***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz üretim faaliyeti yetkili sendika Birleşik  Metal İş Sendikası İşyeri temsilcilerinin yönlendirmesiyle, fabrikada çalışmakta olan bazı işçilerimizin yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle tüm mavi yakalı çalışanların karantinaya alınması gerektiği gerekçe gösterilerek kesintiye uğratılmış olup, düşük kapasiteyle devam etmektedir. Üretimimizde yaşanan bu durum 02.04.2020 tarihinde başlamış olup, yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması ve şirketimizin ilişkide bulunduğu bankalar, tedarikçiler ve alıcılarda yanlış yönlendirmeye neden olmaması amacıyla, söz konusu durumun  netleşmesine dek özel durum açıklamasının ertelenmesi kararı yönetim kurulumuz tarafından aynı gün itibariyle alınmıştır. Ancak konu ile ilgili gelişmeler medyaya yansıyınca iş bu özel durum açıklamasının yapılması zorunluluğu doğmuş olup, erteleme gerekçelerimiz ortadan kalkmış bulunmaktadır.
 Şirketimiz talebi ile üretim tesislerimizde İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişleri inceleme  yapmışlardır. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, Corona salgınıyla mücadele yöntemleriyle uyumlu tedbirlerin alındığı ve hijyen kurallarına dikkat edildiğinin gözlemlendiği ifade edilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teftiş raporu henüz tarafımıza ulaşmamıştır.
 Bugün itibariyle üretimin normalleşmesi ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler hakkında yatırımcılara bilgi verilecektir. 
          
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836162


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0592.382
Değişim :  0,34% |  310,69
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.779 En Düşük
92.382
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3367 8,3785 % 0,90  
Frank 6,9629 7,0048 % 0,97  
Riyal 1,7967 1,8057 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 -10,50  
Altın Gr. 360 360 -1,83  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,00 15,04 0,02  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,08 32,08 -0,97  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru