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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 12:01
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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     07.04.2020 tarihinde yayınladığımız Özel Durum Açıklamasında belirtmiş olduğumuz üretim faaliyetimiz, normalleşmiş olup, kesinti söz konusu olmadan devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837409


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DOCO 420,50 14.914.411 % 9,99  
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