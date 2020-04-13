***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 12:01
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.04.2020 tarihinde yayınladığımız Özel Durum Açıklamasında belirtmiş olduğumuz üretim faaliyetimiz, normalleşmiş olup, kesinti söz konusu olmadan devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837409
BIST
16:1497.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 743,58
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
16:146,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0959
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
16:147,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0956
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
16:14369,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,96
|Açılış
|: 369,45
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|44,44
|63.698.531
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.914.411
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|36.395.302
|% 9,98
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|35.146.492
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.751.075
|% -5,63
|
|THYAO
|10,27
|1.406.689.574
|% 4,80
|
|GARAN
|8,62
|830.541.831
|% -0,12
|
|PGSUS
|55,85
|747.462.676
|% 9,62
|
|ASELS
|25,12
|403.902.099
|% 0,08
|
|GSRAY
|2,62
|311.659.018
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,05
|301.029.495
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,03
|143.896.361
|% 9,57
|
|THYAO
|10,27
|1.406.689.574
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,62
|311.659.018
|% 3,15
|
|ODAS
|1,48
|151.317.627
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4558
|8,4982
|% 1,69
|
|Frank
|6,9986
|7,0407
|% 1,34
|
|Riyal
|1,8010
|1,8101
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|3,75
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.364
|2.420
|40,00
|
|Tam
|2.430
|2.490
|44,90
|
|Yarım
|1.182
|1.212
|20,00
|
|Çeyrek
|593
|606
|10,20
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,02
|
|B. Petrol
|31,36
|31,36
|-0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:30ADESE
Yüzde 4.39 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 513, 146 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 680, 46 artarak (% 0.59 ) 115, 920
-
16:27XU100
Endeks 97, 232 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 8, 485.00 milyon TL de
-
16:27ATLAS
Yüzde 4.80 oranında artışla 1.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 271, 909 adet işlem
-
16:26MGROS
Yüzde 4.66 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 487, 701 adet işlem