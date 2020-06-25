***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında1) Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 300.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 50 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 200.000.000,-TL‘den 300.000.000,-TL'ye çıkartılmasına, artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin 1.934.965,- TL'si Birleşme Primi hesabından, 98.065.035,- TL'sinin Olağanüstü Yedekler hesabından olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubu hamiline paylar 13. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama yazılı paylar 10. Tertip olarak çıkartılmasına, % 50 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine,Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresiiçinde açıklanmasına,- Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizdeyayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilanedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852995BIST