***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 20:42
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
1) Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 300.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 50 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 200.000.000,-TL‘den 300.000.000,-TL'ye çıkartılmasına, artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin 1.934.965,- TL'si Birleşme Primi hesabından, 98.065.035,- TL'sinin Olağanüstü Yedekler hesabından olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubu hamiline paylar 13. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama yazılı paylar 10. Tertip olarak çıkartılmasına, % 50 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine,
Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi
içinde açıklanmasına,
- Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde
yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan
edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852995
BIST