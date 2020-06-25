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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.06.2020 20:42
GÜNCEL HABERLER



***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Şirketimizin 25.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında  
1)  Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 300.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 50 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 200.000.000,-TL‘den 300.000.000,-TL'ye çıkartılmasına, artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin 1.934.965,- TL'si Birleşme Primi hesabından, 98.065.035,- TL'sinin  Olağanüstü Yedekler hesabından olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubu hamiline paylar 13. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama yazılı paylar 10. Tertip olarak çıkartılmasına, % 50 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni  payların bedelsiz olarak verilmesine,
 
Sermaye artırım tarihinin, Sermaye  Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi 
 içinde açıklanmasına,
 
- Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde
  yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan
 edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852995


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AYEN 4,85 259.116.165 % 9,98  
ISBIR 1.127,00 1.147.424 % 9,95  
AKSUE 11,06 28.707.143 % 9,94  
GEREL 5,22 34.689.576 % 9,89  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4819 8,5245 % -0,04  
Frank 7,1962 7,2396 % -0,04  
Riyal 1,8217 1,8308 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.762 0,22  
Altın Gr. 388 388 0,02  
Cumhuriyet 2.579 2.618 -6,00  
Tam 2.590 2.604 3,40  
Yarım 1.258 1.274 1,60  
Çeyrek 629 638 0,80  
Gümüş.Ons 17,73 17,76 0,24  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,06  
B. Petrol 41,33 41,33 1,02  
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