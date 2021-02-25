***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 18:15
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kastamonu İli, Hanönü İlçesi Sınırları içerisinde, Şirketimize ait 201200541 numaralı IV. Grup Arama Ruhsatı'na ilişkin maden sahasında arama izin talebimizin reddine dair Orman Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarih, 603798 sayılı ret kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talepli açmış olduğumuz davada, daha önce açıklamış olduğumuz üzere davamızın kabulüne karar verilmiş ve davalı İdare tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştu.
Davalı İdare'nin temyiz başvurusu Danıştay 8. Dairesince reddedilmiştir ve davalı İdare tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.Hukuki süreç devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912968
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|LINK
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|% 2,33
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|KOZAL
|128,20
|1.798.861.657
|% -3,97
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|SASA
|41,70
|1.781.570.401
|% 4,41
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|PGSUS
|88,40
|1.664.024.324
|% 6,76
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|EKGYO
|2,31
|1.373.497.868
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|PETKM
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|IHLAS
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|Dolar
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|7,2214
|% 0,72
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|Euro
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|8,8422
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|Sterlin
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|10,2262
|% 0,68
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|Frank
|7,9393
|7,9871
|% 0,81
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|Riyal
|1,9163
|1,9259
|% 0,54
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|Alış
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|1.775
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|Altın Gr.
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|412
|-3,32
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|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
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|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
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|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
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|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,20
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|Gümüş Gr.
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