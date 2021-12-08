***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 17:00
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz İşveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri sendikası Mess ile işyerimizde yetkili İşçi Sendikası Birleşik Metal-İş sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup
taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Prosedür gereğince konu arabulucuya intikal edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982007
BIST
16:552.011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 30,17
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
16:5513,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2536
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7437
En Düşük
13,4450
16:5515,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3409
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5580
En Düşük
15,1751
16:55784,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 10,58
|Açılış
|: 784,96
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:55
|HEKTS
|14,76
|849.033.378
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.662.811
|% 9,95
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|GESAN
|21,32
|118.631.851
|% -9,97
|
|KZBGY
|27,16
|21.492.942
|% -9,95
|
|TUREX
|16,56
|22.011.141
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|12.333.310
|% -9,93
|
|GARAN
|11,99
|3.944.697.356
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.275.704.974
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.122.347.887
|% 0,62
|
|AKBNK
|7,38
|1.251.155.005
|% 2,36
|
|EREGL
|25,58
|1.207.347.480
|% 0,55
|
|GARAN
|11,99
|3.944.697.356
|% 1,35
|
|TSKB
|1,66
|501.888.920
|% 2,47
|
|SISE
|15,07
|4.171.974.464
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,22
|327.798.276
|% 0,00
|
|THYAO
|20,46
|4.397.456.166
|% 6,56
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7197
|13,7437
|% 1,88
|
|Euro
|15,5238
|15,5580
|% 2,24
|
|Sterlin
|18,0292
|18,1196
|% 1,23
|
|Frank
|14,7719
|14,8609
|% 1,68
|
|Riyal
|3,6370
|3,6552
|% 1,46
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,16
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,94
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.262
|11,00
|
|Tam
|5.166
|5.297
|12,94
|
|Yarım
|2.497
|2.562
|6,26
|
|Çeyrek
|1.252
|1.281
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|0,27
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:11BRISA
Yüzde 4.94 oranında artışla 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 683, 573 adet işlem
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17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, SASA
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 28 artarak (% 1.55 ) 1, 784
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, BAGFS, AYES, DURDO, HEKTS, RALYH, ISBIR, RNPOL, ATATP, DOBUR
-
17:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, KZBGY, SELVA, MMCAS, EGEPO, PEKGY, QNBFL, QNBFB, CRDFA, TUREX