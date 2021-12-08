***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi bulunduğumuz İşveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri sendikası Mess ile işyerimizde yetkili İşçi Sendikası Birleşik Metal-İş sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış oluptaraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Prosedür gereğince konu arabulucuya intikal edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982007BIST