***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 19:58
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.01.2022 tarihli yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Kurumsal Yönetim Tebliği'nin hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU, Sayın Mehmet BAHTİYAR, Sayın Virma SÖKMEN, Sayın İlfeta AKSOY ve Sayın Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK'ün adaylıklarının uygunluğuna ve ilgili mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınarak Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası kuruluna yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları için izin başvurumuz 11.03.2022 tarihinde kabul edilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ait bilgiler İş bu açıklamamıza müteakip şirketimizin internet sitesinde de paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009858
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1270
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1677
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1766
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,0593
18:05941,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,67
|Açılış
|: 941,35
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7160
|14,7778
|% -0,52
|
|Euro
|16,0926
|16,1684
|% -1,08
|
|Sterlin
|19,1899
|19,2862
|% -0,80
|
|Frank
|15,7241
|15,8188
|% -0,93
|
|Riyal
|3,9147
|3,9344
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-8,77
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-13,20
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866