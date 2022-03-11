***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.01.2022 tarihli yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Kurumsal Yönetim Tebliği'nin hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU, Sayın Mehmet BAHTİYAR, Sayın Virma SÖKMEN, Sayın İlfeta AKSOY ve Sayın Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK'ün adaylıklarının uygunluğuna ve ilgili mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınarak Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası kuruluna yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları için izin başvurumuz 11.03.2022 tarihinde kabul edilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ait bilgiler İş bu açıklamamıza müteakip şirketimizin internet sitesinde de paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009858BIST