***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.04.2022 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirketimizin %99,97 oranında ortağı olduğu Sarda Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'nin, rüçhan haklarının kısıtlanarak tahsisli olarak almış olduğu sermaye artırım kararı uyarınca, arttırılan 12.000.0000 TL tutarındaki sermayenin %25 oranının 10.04.2022 tarihine kadar ve geri kalan kısmının ise 25.04.2022 tarihinde Şirketimizce ödenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017308BIST