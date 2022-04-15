***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 18:27
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımına ilişkin olarak alınan kararı uyarınca Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın, Yönetim Kurulu Başkanvekilliği'ne Sayın Hamit MÜCELLİT'in seçilmelerine, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021240
BIST
18:052.494
En Yüksek
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|: 2.475
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En Düşük
2.472
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|Açılış
|: 14,6100
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|Önceki Kapanış
|: 14,6250
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En Düşük
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18:0515,8464
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929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.201.003
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.530
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.153.724
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.109.640
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.780.306
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.180.889
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.324.524
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|20.969.114
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.552.460.596
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.398.946.283
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.701.738.432
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.368.675.758
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.325.942.110
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.701.738.432
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|587.902.341
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.368.675.758
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|604.518.380
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.552.460.596
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6315
|14,6449
|% 0,28
|
|Euro
|15,8235
|15,8552
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,0672
|19,1628
|% 0,09
|
|Frank
|15,4675
|15,5607
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8924
|3,9120
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
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