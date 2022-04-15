***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün (15.04.2022) yapılan Genel kurul toplantısında, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alınan,Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU, Sayın Mehmet BAHTİYAR, Sayın Virma SÖKMEN, Sayın İlfeta AKSOY ve Sayın Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK'ün 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021301BIST