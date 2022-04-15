***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 19:05
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (15.04.2022) yapılan Genel kurul toplantısında, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alınan,Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU, Sayın Mehmet BAHTİYAR, Sayın Virma SÖKMEN, Sayın İlfeta AKSOY ve Sayın Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK'ün 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021301
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|IHAAS
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|18.426.693
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|MZHLD
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|23.127.870
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|OYYAT
|54,10
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|SUMAS
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|ERSU
|4,90
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|OYLUM
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|PKART
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|THYAO
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|2.409.835.557
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|605.393.512
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|GARAN
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|Dolar
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|Euro
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
|1.973
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|Altın Gr.
|927
|928
|0,86
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|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
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|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
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|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
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|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
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|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
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|Gümüş Gr.
|12,05
|12,08
|0,02
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|B. Petrol
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|111
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