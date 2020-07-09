***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 10 5,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 NâmaB Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 199.999.990 99.999.995,000 50,00000 B Grubu B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 200.000.000 100.000.000,000 50,00000İç Kaynakların Detayı :Diğer Kar Yedekleri (TL) 98.065.035Diğer (TL) 1.934.965Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 08.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 25.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 300.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 50 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 200.000.000,-TL‘den 300.000.000,-TL'ye çıkartılmasına, artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin 1.934.965,- TL'si Birleşme Primi hesabından, 98.065.035,- TL'sinin Olağanüstü Yedekler hesabından olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına, artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubu hamiline paylar 13. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama yazılı paylar 10. Tertip olarak çıkartılmasına, % 50 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine,Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi içinde açıklanmasına, Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan edilmesine oy birliği ile karar verildiği 25.06.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.Şirketimizin 29.06.2020 tarih ve 1610/20.20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmış sermayesinin 200.000.000,- TL'den 300.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin, iç kaynaklardan sermaye aktarımının tamamlandığına dair karar alınarak gerekli izinlerin alınması için 08.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858099BIST