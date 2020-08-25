***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.08.2020 15:05
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 10 5,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 Nâma
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 199.999.990 99.999.995,000 50,00000 B Grubu B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 200.000.000 100.000.000,000 50,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.08.2020
İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 98.065.035
Diğer (TL) 1.934.965
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.08.2020
SPK Başvuru Tarihi 08.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 20.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 19.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 20.08.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %50 oranında artırılarak 200.000.000.-TL'den 300.000.000.-TL'ye çıkarılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye" Başlıklı 6.madde tadili Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.08.2020 tarihinde tescil edilerek 25.08.2020 tarih 10145 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuyuna saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇBELGESİ.pdf
EK: 2 SPKIZINYAZISI.pdf
EK: 3 TADİLMETNİ.pdf
EK: 4 25.08.2020 TİCARET SİCİL GAZETESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871056
BIST