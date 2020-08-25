***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 10 5,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 NâmaB Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 199.999.990 99.999.995,000 50,00000 B Grubu B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 200.000.000 100.000.000,000 50,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.08.2020İç Kaynakların Detayı :Diğer Kar Yedekleri (TL) 98.065.035Diğer (TL) 1.934.965Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.07.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.08.2020SPK Başvuru Tarihi 08.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 20.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 19.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 20.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %50 oranında artırılarak 200.000.000.-TL'den 300.000.000.-TL'ye çıkarılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye" Başlıklı 6.madde tadili Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.08.2020 tarihinde tescil edilerek 25.08.2020 tarih 10145 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇBELGESİ.pdfEK: 2 SPKIZINYAZISI.pdfEK: 3 TADİLMETNİ.pdfEK: 4 25.08.2020 TİCARET SİCİL GAZETESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871056BIST