Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2022 09:57
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişk


***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 15 5,000 33,33333 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 Nâma
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 299.999.985 99.999.995,000 33,33333 B Grubu B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 300.000.000 100.000.000,000 33,33333

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022
SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
-İş bu Yönetim Kurulu Kararının KAP'ta yayınlanmasına, Şirketimizin 06.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
1)
Şirketimizin 15.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kâr Dağıtımı kararı doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 600.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 33,3333333334 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 300.000.000,-TL‘den 400.000.000,-TL'ye çıkartılmasına,
- Artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının 2021 Yılı Dönem Kârından (Geçmiş Dönem Kârı hesabından) olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,
- Artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubu
hamiline paylar 14. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama paylar 11. Tertip olarak çıkartılmasına,
- % 33,3333333334 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine,
- Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi
içinde açıklanmasına,
- Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde
yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan
edilmesine,
Oy çokluğu ile karar verildi.
Şirketimizin 10.05.2022 tarih ve 1659/22.14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,- TL'den 400.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 2021 yılı Dönem Karından (Geçmiş Dönem karı hesabından) olmak üzere tamamının , iç kaynaklardan tamamlandığına dair karar alınarak gerekli izinlerin alınması için 13.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030471


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:322.422
Değişim :  0,11% |  2,62
Açılış :  2.419  
Önceki Kapanış :  2.419  
En Yüksek
2.424 En Düşük
2.412
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 35,26 2.238.939 % 9,98  
KAPLM 68,95 45.527.699 % 9,97  
TMPOL 18,97 14.916.395 % 9,97  
GLBMD 8,64 16.596.151 % 9,92  
RHEAG 2,11 3.835.338 % 9,90  
daha fazla
11:32 Alış Satış %  
Dolar 15,5572 15,5609 % 0,54  
Euro 16,2447 16,2647 % 0,94  
Sterlin 18,9621 19,0572 % 0,20  
Frank 15,4293 15,5222 % 0,26  
Riyal 4,1351 4,1559 % 0,52  
daha fazla
11:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -13,09  
Altın Gr. 899 900 -2,15  
Cumhuriyet 6.104 6.196 10,00  
Tam 6.076 6.231 -8,91  
Yarım 2.937 3.014 -4,31  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,15  
Gümüş.Ons 21,09 21,11 -0,02  
Gümüş Gr. 10,54 10,55 0,03  
B. Petrol 110 110 -1,53  
Seans Raporu 11:32
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru