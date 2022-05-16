***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.05.2022 09:57
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 15 5,000 33,33333 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 Nâma
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 299.999.985 99.999.995,000 33,33333 B Grubu B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 300.000.000 100.000.000,000 33,33333
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022
SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-İş bu Yönetim Kurulu Kararının KAP'ta yayınlanmasına, Şirketimizin 06.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
1)
Şirketimizin 15.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kâr Dağıtımı kararı doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 600.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 33,3333333334 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 300.000.000,-TL‘den 400.000.000,-TL'ye çıkartılmasına,
- Artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının 2021 Yılı Dönem Kârından (Geçmiş Dönem Kârı hesabından) olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,
- Artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubu
hamiline paylar 14. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama paylar 11. Tertip olarak çıkartılmasına,
- % 33,3333333334 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine,
- Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi
içinde açıklanmasına,
- Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde
yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan
edilmesine,
Oy çokluğu ile karar verildi.
Şirketimizin 10.05.2022 tarih ve 1659/22.14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,- TL'den 400.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 2021 yılı Dönem Karından (Geçmiş Dönem karı hesabından) olmak üzere tamamının , iç kaynaklardan tamamlandığına dair karar alınarak gerekli izinlerin alınması için 13.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030471
BIST