***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 15 5,000 33,33333 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 NâmaB Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 299.999.985 99.999.995,000 33,33333 B Grubu B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 300.000.000 100.000.000,000 33,33333Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar-İş bu Yönetim Kurulu Kararının KAP'ta yayınlanmasına, Şirketimizin 06.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda1)Şirketimizin 15.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kâr Dağıtımı kararı doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 600.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 33,3333333334 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 300.000.000,-TL‘den 400.000.000,-TL'ye çıkartılmasına,- Artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının 2021 Yılı Dönem Kârından (Geçmiş Dönem Kârı hesabından) olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,- Artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubuhamiline paylar 14. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama paylar 11. Tertip olarak çıkartılmasına,- % 33,3333333334 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine,- Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresiiçinde açıklanmasına,- Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizdeyayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilanedilmesine,Oy çokluğu ile karar verildi.Şirketimizin 10.05.2022 tarih ve 1659/22.14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,- TL'den 400.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 2021 yılı Dönem Karından (Geçmiş Dönem karı hesabından) olmak üzere tamamının , iç kaynaklardan tamamlandığına dair karar alınarak gerekli izinlerin alınması için 13.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030471BIST