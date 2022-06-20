***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 15 5,000 33,33333 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 NâmaB Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 299.999.985 99.999.995,000 33,33333 B Grubu B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 300.000.000 100.000.000,000 33,33333Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.06.2022Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.06.2022SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 10.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 14.06.2022Ek Açıklamalar"Sermayemizin tamamı, 2021 yılı Dönem Karından karşılanmak üzere % 33,3333333334 oranında artırılarak 300.000.000.-TL'den 400.000.000.-TL'ye çıkartılmasıyla ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye" Başlıklı 6.madde tadili Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2022 tarihinde tescil edilerek 20.06.2022 tarih 10602 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İZİN YAZISI.pdfEK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 3 TADİL METNİ.pdfEK: 4 20.06.2022 TİCARET SİCİL GAZETESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038243BIST