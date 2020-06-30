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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2020 14:58
GÜNCEL HABERLER



***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAYRETTİN ÇAYCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi / Metalurjist İcrada Görevli Genel Müdür. Yönetim Kurulu Başkanı.Yönetim Kurulu Üyesi ,Tüzel Kişi Temsilcisi Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ,Tüzel Kişi Temsilcisi,Genel Müdür 9.45 A-B Bağımsız Üye Değil
AHMET HAMDİ BEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi , 2.35 A-B Bağımsız Üye Değil
CENAP TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 2.31 B Bağımsız Üye Değil
TURGAY ŞOHOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Denetim Kurulu Üyeliği,Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği 1.26 A-B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesinde Üye
MAKSUT URUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1.12 A-B Bağımsız Üye Değil
BEKİR MENETLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği 1 A B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesinde Üye
HAMİT MÜCELLİT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Genel Müdür Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür 0.73 A-B Bağımsız Üye Değil
NURTEKİN KEÇECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye
AYHAN ZEYTİNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesinde Başkan
MEHMET BAHTİYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesinde Başkan-Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde Üye
FATMA BURCU CESUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.06.2020 İcrada Görevli Değil 0.51 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesinde Üye
VİRMA SÖKMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.06.2020 İcrada Görevli Değil Yapı Kredi Bankası?nda Kredi Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesinde Üye ve Riskin Erken Saptanması Komitelsinde Başkan




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