***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.08.2020 18:53
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2020
Karar Sayısı
1615/20.25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 01/01/2020 - 30/06/2020 dönemine ilişkin Seri II-14.1 sayılı Tebliğ uyarınca Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındaki şirketler ile birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
HAYRETTİN ÇAYCI ŞEFİYE YAYLA
Yönetim Kurulu Başkanı Ticari Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870079
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0862
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:058,6783
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1267
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:05460,49
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -13,90
|Açılış
|: 460,49
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,97
|1.677.548
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.532.778
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|359.835
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.483
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.095.131
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|603.087
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2851
|7,2869
|% -1,17
|
|Euro
|8,6713
|8,6783
|% -1,44
|
|Sterlin
|9,5941
|9,6422
|% -1,37
|
|Frank
|7,9709
|8,0189
|% -1,86
|
|Riyal
|1,9379
|1,9476
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-38,29
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-13,90
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,11
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 742, 594 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, YKBNK, MGROS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 66 artarak (% 2.65 ) 1, 032
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, MZHLD, ARTI, TKURU, EPLAS
-
17:57
AGYO, PETKM, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında