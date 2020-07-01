***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği hükümleri doğrultusunda alınan kararı uyarıncaDenetimden Sorumlu Komite'de görev yapmak üzereYönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU'nun (Başkan) ,Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'nin,Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmak üzereYönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın (Başkan) veYönetim Kurulu üyesi Sayın Turgay ŞOHOĞLU'nun,Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fatma Burcu CESUR'un, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bekir MENETLİOĞLU'nun veYatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sayın Şefiye DURMAZ YAYLA'nın (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine göre),Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev yapmak üzereYönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'nin (Başkan),Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın veYönetim Kurulu üyesi Sayın Nurtekin KEÇECİ'nin görevlendirilmelerine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853772BIST