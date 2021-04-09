***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.04.2021 19:53
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği hükümleri doğrultusunda alınan kararı uyarınca
Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapmak üzere
Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU'nun (Başkan) ,
Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'nin,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmak üzere
Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın (Başkan) ve
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Turgay ŞOHOĞLU'nun,
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fatma Burcu CESUR'un, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bekir MENETLİOĞLU'nun ve
Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sayın Şefiye DURMAZ YAYLA'nın (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine göre),
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev yapmak üzere
Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'nin (Başkan),
Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın ve
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nurtekin KEÇECİ'nin görevlendirilmelerine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926393
BIST