***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.04.2022 18:30
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği hükümleri doğrultusunda alınan kararı uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU'nun (Başkan) , Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'in ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK'ün,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın (Başkan), Yönetim Kurulu üyesi Sayın Turgay ŞOHOĞLU'nun, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fatma Burcu CESUR'un, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bekir MENETLİOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın İlfeta AKSOY'un ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sayın Şefiye DURMAZ YAYLA'nın (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine göre),
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'nin (Başkan), Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nurtekin KEÇECİ'nin ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK'ün görevlendirilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021243
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|MZHLD
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|OYYAT
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|SUMAS
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|ERSU
|4,90
|63.295.345
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|OYLUM
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|PKART
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|2.409.835.557
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|EKGYO
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|TSKB
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|YKBNK
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|ODAS
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|605.393.512
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|GARAN
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|929
|1,57
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|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
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|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
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|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
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|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
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|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
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|Gümüş Gr.
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|12,09
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