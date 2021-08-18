***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 21:20
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2021 - 30/06/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959177
BIST
14:281.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,50
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:288,5144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0664
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:289,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0647
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:28489,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,25
|Açılış
|: 489,91
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:28
|PENTA
|88,00
|11.522.970
|% 13,84
|
|DOBUR
|23,10
|2.110.993
|% 13,35
|
|KTSKR
|52,80
|80.512.154
|% 13,21
|
|DMSAS
|7,71
|58.638.385
|% 12,23
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|VAKKO
|10,52
|22.652.094
|% -7,64
|
|BRYAT
|384,40
|65.636.528
|% -7,48
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|6.892.967
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,31
|469.612.694
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,77
|431.909.897
|% -3,36
|
|SISE
|8,73
|416.143.113
|% 1,28
|
|THYAO
|12,27
|377.222.879
|% 0,16
|
|EREGL
|18,61
|343.311.089
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,87
|304.720.521
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,55
|164.705.039
|% -1,54
|
|ODAS
|1,42
|83.950.399
|% 5,19
|
|KRDMD
|7,77
|431.909.897
|% -3,36
|
|GARAN
|9,31
|469.612.694
|% -0,75
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5132
|8,5144
|% 0,79
|
|Euro
|9,9717
|9,9796
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,6214
|11,6797
|% 0,30
|
|Frank
|9,2440
|9,2997
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2640
|2,2754
|% 0,79
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-0,40
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.235
|3.317
|18,03
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|8,72
|
|Çeyrek
|784
|802
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|65,93
|65,93
|-2,30
|
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