***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 2.020.760.922 1.623.641.236Satışların Maliyeti20 -1.614.982.328 -1.307.152.703TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)405.778.594 316.488.533BRÜT KAR (ZARAR)405.778.594 316.488.533Genel Yönetim Giderleri21 -66.196.595 -56.614.433Pazarlama Giderleri21 -41.485.278 -29.913.905Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 110.051.067 252.240.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -100.507.189 -303.194.913ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)307.640.599 179.006.111Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.015.354 1.135.517FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)309.655.953 180.141.628Finansman Gelirleri25 2.742.229 368.570Finansman Giderleri25 -136.782.920 -113.608.358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)175.615.262 66.901.840Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.892.201 -7.054.719Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -15.022.924 -11.653.555Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -869.277 4.598.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)159.723.061 59.847.121DÖNEM KARI (ZARARI)159.723.061 59.847.121Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları159.723.061 59.847.121Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI243.781.006 -40.560.684Dönem Karı (Zararı)159.723.061 59.847.121Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 180.532.545 222.380.320Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler66.417.919 45.577.870Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.906.083 17.025.639Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.425.824 5.055.908Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.480.259 11.969.731Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.254.332 10.468.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.254.332 10.468.894Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler64.469.957 56.842.290Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -2.742.229 -368.570Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 66.459.231 58.107.888Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 1.730.525 -2.084.809Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -977.570 1.187.781Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler42.591.157 81.545.334Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.171.584 5.001.091Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.171.584 5.001.091Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 15.892.201 7.054.719Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.015.354 -1.135.517Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -2.015.354 -1.135.517İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.207.812 -293.916.319Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-135.932.802 -190.437.885İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28 10.031.298 -9.142.035İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -145.964.100 -181.295.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.346.194 -5.605.242İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -6.346.194 -5.605.242Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -50.718.460 -108.137.006Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -29.092.370 -26.076.416Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler132.344.538 54.600.058İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 41.511.137 -18.180.999İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 90.833.401 72.781.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 3.215.138 -2.124.972Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-688.679 -1.634.068İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)28 0 -546.274İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -688.679 -1.087.794Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 18.868.972 1.743.349İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.142.045 -16.244.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 11.292.314 -26.887.607Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -8.150.269 10.643.470Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları275.047.794 -11.688.878Ödenen Temettüler-11.325.121 -11.498.513Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -4.916.996 -6.003.380Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -15.024.671 -11.369.913YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-124.310.958 -77.485.866Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.810.558 1.673.958Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 2.810.558 1.673.958Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-127.121.516 -79.159.824Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -127.035.396 -78.609.529Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -86.120 -550.295FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.555.678 120.115.757Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri540.522.653 336.585.831Kredilerden Nakit Girişleri6 487.533.932 321.898.514Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 52.988.721 14.687.317Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-539.868.025 -166.182.969Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -449.955.127 -88.026.750İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -50.000.000 -50.000.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -39.912.898 -28.156.219Ödenen Faiz6 -52.791.627 -50.623.448Alınan Faiz4 2.581.321 336.343YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.914.370 2.069.207Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.732.197 183.417NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.646.567 2.252.624DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.278.600 15.025.976DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 93.925.167 17.278.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 94.118.933 17.311.458Ticari Alacaklar831.894.733 706.953.312İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 14.932.521 24.963.819İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 816.962.212 681.989.493Diğer Alacaklar14.239.269 7.893.075İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 14.239.269 7.893.075Stoklar9 353.445.709 298.246.990Peşin Ödenmiş Giderler63.255.369 49.538.484İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 63.255.369 49.538.484Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 1.747 0Diğer Dönen Varlıklar16.636.879 27.929.194İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 16.636.879 27.929.194ARA TOPLAM1.373.592.639 1.107.872.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.373.592.639 1.107.872.513DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.918 1.918Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 1.918 1.918Ticari Alacaklar16.664.095 3.269.321İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 16.664.095 3.269.321Diğer Alacaklar38.370 38.370İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 38.370 38.370Maddi Duran Varlıklar500.135.029 361.706.437Arazi ve Arsalar11 109.363.000 42.836.082Binalar11 68.165.000 55.328.017Tesis, Makine ve Cihazlar11 298.300.807 242.801.647Taşıtlar11 1.827.687 1.597.961Mobilya ve Demirbaşlar11 22.478.535 19.142.730Kullanım Hakkı Varlıkları13 80.922.833 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.507.072 2.318.635Şerefiye14 312.754 312.754Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.194.318 2.005.881Peşin Ödenmiş Giderler14.216.426 124.938İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 14.216.426 124.938Ertelenmiş Vergi Varlığı26 10.446.193 16.990.271Diğer Duran Varlıklar10.000 10.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10.000 10.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR623.941.936 384.459.890TOPLAM VARLIKLAR1.997.534.575 1.492.332.403KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar60.347.140 90.849.450İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar60.347.140 90.849.450Banka Kredileri6 60.347.140 90.849.450Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları110.906.676 260.438.625İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları105.685.210 260.438.625Banka Kredileri6 83.704.767 189.662.215Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 13.515.522 17.547.218İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 8.464.921 53.229.192İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.221.466 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 5.221.466 0Diğer Finansal Yükümlülükler2.829.507 5.001.091Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 2.829.507 5.001.091Ticari Borçlar648.272.911 514.197.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 53.429.722 11.918.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 594.843.189 502.279.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 13.967.757 10.752.619Diğer Borçlar0 688.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 688.679Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)41.576.266 22.707.294İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 41.576.266 22.707.294Kısa Vadeli Karşılıklar9.801.897 12.176.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.801.897 12.176.740Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.573.914 14.724.187İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 6.573.914 14.724.187ARA TOPLAM894.276.068 931.536.530TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER894.276.068 931.536.530UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar566.944.384 239.515.083İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar566.944.384 239.515.083Banka Kredileri6 420.460.516 203.856.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 104.461.381 35.658.540İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 42.022.487 0Uzun Vadeli Karşılıklar19.494.018 15.553.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 19.494.018 15.553.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER586.438.402 255.068.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.480.714.470 1.186.605.100ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar516.820.105 305.727.303Ödenmiş Sermaye19 105.300.000 105.300.000Sermaye Düzeltme Farkları19 -41.536.886 -41.536.886Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.895.489 49.895.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)74.827.455 18.864.790Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)74.827.455 18.864.790Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 94.377.883 34.232.536Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -19.550.428 -15.367.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.468.668 736.471Yabancı Para Çevrim Farkları19 7.468.668 736.471Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.283.843 13.062.354Yasal Yedekler16.283.843 13.062.354Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları144.858.475 99.557.964Net Dönem Karı veya Zararı159.723.061 59.847.121TOPLAM ÖZKAYNAKLAR516.820.105 305.727.303TOPLAM KAYNAKLAR1.997.534.575 1.492.332.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -10.273.021 23.959.515 553.054 10.264.782 57.051.092 60.290.147 265.777.193 265.777.193Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.487.190 -3.487.190 -3.487.190Transferler2.797.572 57.492.575 -60.290.147Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.094.725 -5.094.725 183.417 59.847.121 54.935.813 54.935.813Kar Payları-11.498.513 -11.498.513 -11.498.513Dönem Sonu Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -15.367.746 18.864.790 736.471 13.062.354 99.557.964 59.847.121 305.727.303 305.727.303Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -15.367.746 18.864.790 736.471 13.062.354 99.557.964 59.847.121 305.727.303 305.727.303Transferler3.221.489 56.625.632 -59.847.121Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.145.347 -4.182.682 55.962.665 6.732.197 159.723.061 222.417.923 222.417.923Kar Payları-11.325.121 -11.325.121 -11.325.121Dönem Sonu Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -19.550.428 74.827.455 7.468.668 16.283.843 144.858.475 159.723.061 516.820.105 516.820.105Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)159.723.061 59.847.121DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar55.962.665 -5.094.725Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)66.865.819 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.228.353 -6.368.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.674.801 1.273.681Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-5.674.801 1.273.681Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.732.197 183.417Yabancı Para Çevrim Farkları6.732.197 183.417Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)6.732.197 183.417DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.694.862 -4.911.308TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)222.417.923 54.935.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları222.417.923 54.935.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825213BIST