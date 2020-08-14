***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.143.232.381 910.280.321 650.686.640 505.748.832Satışların Maliyeti12 -872.114.479 -735.990.641 -484.768.874 -401.859.148TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)271.117.902 174.289.680 165.917.766 103.889.684BRÜT KAR (ZARAR)271.117.902 174.289.680 165.917.766 103.889.684Genel Yönetim Giderleri13 -38.011.802 -30.708.086 -20.905.203 -15.960.878Pazarlama Giderleri13 -24.484.353 -18.607.454 -13.275.023 -9.922.745Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 129.578.000 59.773.232 48.068.938 35.803.366Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -127.674.011 -49.203.503 -48.595.633 -26.442.094ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)210.525.736 135.543.869 131.210.845 87.367.333Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.800.337 1.980.954 385.625 20.455FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)212.326.073 137.524.823 131.596.470 87.387.788Finansman Gelirleri15 1.044.959 244.077 654.231 152.652Finansman Giderleri15 -88.793.625 -86.001.080 -49.811.037 -38.736.113SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)124.577.407 51.767.820 82.439.664 48.804.327Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.712.965 9.531.201 1.871.274 4.541.509Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.750.610 -307.061 -637.666 -307.061Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.037.645 9.838.262 2.508.940 4.848.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)119.864.442 61.299.021 84.310.938 53.345.836DÖNEM KARI (ZARARI)119.864.442 61.299.021 84.310.938 53.345.836Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları119.864.442 61.299.021 84.310.938 53.345.836Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.914.407 122.024.755Dönem Karı (Zararı)119.864.442 61.299.021Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)119.864.442 61.299.021Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.868.832 52.649.275Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 35.604.155 33.472.373Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.487.636 -2.897.141Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5, 14 -4.765.473 1.248.159Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.277.837 -4.145.300Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.125.466 100.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 5.125.466 100.681Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.048.246 18.323.119Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -1.044.959 -244.077Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 26.195.013 32.837.513Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri609.504 996.017Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-12.711.312 -15.266.334Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.193.101 12.550.061Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.472.872 2.612.337Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 6.472.872 2.612.337Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.712.965 -9.531.201Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.800.337 -1.980.954Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.800.337 -1.980.954İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-62.504.374 10.444.101Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.629.413 -17.837.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.170.717 2.069.967İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.458.696 -19.907.547Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.976.674 -2.429.425İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.976.674 -2.429.425Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-207.166.961 -90.454.676Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-21.841.961 13.780.555Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler221.523.066 138.021.936İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)159.922.792 11.485.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)61.600.274 126.535.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.141.963 6.011.040Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -243.154İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -243.154Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.549.081 -6.617.420İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.005.313 -29.787.175Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-21.635.878 -20.002.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.369.435 -9.784.375Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları122.228.900 124.392.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.564.972 -2.340.337Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.749.521 -27.305YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-63.154.111 -79.019.339Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.037.970 2.773.367Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.037.970 2.773.367Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.192.081 -81.792.706Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -65.192.081 -81.792.706FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.838.496 -11.984.671Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri117.309.425 283.129.591Kredilerden Nakit Girişleri4 117.309.425 283.129.591Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-101.061.518 -254.644.244Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -101.061.518 -254.644.244Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.035.713 -7.681.451Ödenen Temettüler-6.179.266 -11.325.121Ödenen Faiz4 -19.041.520 -21.739.822Alınan Faiz1.170.096 276.376YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.921.800 31.020.745Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.781.426 5.976.958NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.703.226 36.997.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 93.925.167 17.311.458DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 131.628.393 54.309.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 131.697.022 94.118.933Ticari Alacaklar878.123.705 831.894.733İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 27.103.238 14.932.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 851.020.467 816.962.212Diğer Alacaklar16.162.049 14.239.269İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.162.049 14.239.269Stoklar6 559.334.833 353.445.709Peşin Ödenmiş Giderler84.065.049 63.255.369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler84.065.049 63.255.369Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar658 1.747Diğer Dönen Varlıklar38.272.757 16.636.879İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar38.272.757 16.636.879ARA TOPLAM1.707.656.073 1.373.592.639TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.707.656.073 1.373.592.639DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.918 1.918Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.918 1.918Ticari Alacaklar7.541.321 16.664.095İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.541.321 16.664.095Diğer Alacaklar92.264 38.370İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar92.264 38.370Maddi Duran Varlıklar538.362.133 500.135.029Arazi ve Arsalar7 109.363.000 109.363.000Binalar7 66.723.048 68.165.000Tesis, Makine ve Cihazlar7 336.661.578 298.300.807Taşıtlar7 1.987.263 1.827.687Mobilya ve Demirbaşlar7 22.952.475 22.478.535Yapılmakta Olan Yatırımlar7 674.769 0Kullanım Hakkı Varlıkları8 77.328.751 80.922.833Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.649.732 1.507.072Şerefiye312.754 312.754Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.336.978 1.194.318Peşin Ödenmiş Giderler15.248.707 14.216.426İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.248.707 14.216.426Ertelenmiş Vergi Varlığı15.173.508 10.446.193Diğer Duran Varlıklar10.000 10.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10.000 10.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR655.408.334 623.941.936TOPLAM VARLIKLAR2.363.064.407 1.997.534.575KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.207.880 60.347.140İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.207.880 60.347.140Banka Kredileri4 28.207.880 60.347.140Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları115.890.770 110.906.676İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları111.838.682 105.685.210Banka Kredileri4 92.757.799 83.704.767Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 14.992.982 13.515.522İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 4.087.901 8.464.921İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.052.088 5.221.466Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.052.088 5.221.466Diğer Finansal Yükümlülükler9.302.379 2.829.507Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler4 9.302.379 2.829.507Ticari Borçlar870.405.481 648.272.911İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 260.234.042 100.311.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 610.171.439 547.961.661Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 17.109.720 13.967.757Diğer Borçlar24.717.077 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 24.717.077 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.027.185 41.576.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.027.185 41.576.266Kısa Vadeli Karşılıklar12.558.483 9.801.897Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 12.558.483 9.801.897Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.204.479 6.573.914İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.204.479 6.573.914ARA TOPLAM1.111.423.454 894.276.068TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.111.423.454 894.276.068UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar622.635.846 566.944.384İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar622.635.846 566.944.384Banka Kredileri4 478.227.860 420.460.516Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 99.617.950 104.461.381İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 44.790.036 42.022.487Uzun Vadeli Karşılıklar23.746.274 19.494.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 23.746.274 19.494.018TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER646.382.120 586.438.402TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.757.805.574 1.480.714.470ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar605.258.833 516.820.105Ödenmiş Sermaye105.300.000 105.300.000Sermaye Düzeltme Farkları-41.536.886 -41.536.886Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.895.489 49.895.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.068.777 74.827.455Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.068.777 74.827.455Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)94.377.883 94.377.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.309.106 -19.550.428Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.697.975 7.468.668Yabancı Para Çevrim Farkları9.697.975 7.468.668Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.088.307 16.283.843Yasal Yedekler24.088.307 16.283.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları265.880.729 144.858.475Net Dönem Karı veya Zararı119.864.442 159.723.061TOPLAM ÖZKAYNAKLAR605.258.833 516.820.105TOPLAM KAYNAKLAR2.363.064.407 1.997.534.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -15.367.746 18.864.790 736.471 13.062.354 99.557.964 59.847.121 305.727.303 305.727.303Transferler3.221.489 56.625.632 -59.847.121 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.460.742 -2.460.742 4.931.566 61.299.021 63.769.845 63.769.845Kar Payları-11.325.121 -11.325.121 -11.325.121Dönem Sonu Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -17.828.488 16.404.048 5.668.037 16.283.843 144.858.475 61.299.021 358.172.027 358.172.027Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -19.550.428 74.827.455 7.468.668 16.283.843 144.858.475 159.723.061 516.820.105 516.820.105Transferler7.804.464 151.918.597 -159.723.061 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.758.678 -2.758.678 2.229.307 119.864.442 119.335.071 119.335.071Kar Payları-30.896.343 -30.896.343 -30.896.343Dönem Sonu Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -22.309.106 72.068.777 9.697.975 24.088.307 265.880.729 119.864.442 605.258.833 605.258.833Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)119.864.442 61.299.021 84.310.938 53.345.836DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.758.678 -2.460.742 -62.540 -350.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -3.448.348 -3.075.927 -78.176 -438.055Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler689.670 615.185 15.636 87.611Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri689.670 615.185 15.636 87.611Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.229.307 4.931.566 6.424.604 1.319.748Yabancı Para Çevrim Farkları2.229.307 4.931.566 6.424.604 1.319.748Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)2.229.307 4.931.566 6.424.604 1.319.748DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-529.371 2.470.824 6.362.064 969.304TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.335.071 63.769.845 90.673.002 54.315.140Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları119.335.071 63.769.845 90.673.002 54.315.140http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869101BIST