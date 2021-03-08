***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 2.785.325.541 2.020.760.922Satışların Maliyeti20 -2.121.498.084 -1.614.982.328TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)663.827.457 405.778.594BRÜT KAR (ZARAR)663.827.457 405.778.594Genel Yönetim Giderleri21 -84.178.406 -66.196.595Pazarlama Giderleri21 -67.803.064 -41.485.278Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 317.769.236 110.051.067Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -311.480.291 -100.507.189ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)518.134.932 307.640.599Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 5.085.035 2.015.354FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)523.219.967 309.655.953Finansman Gelirleri25 2.546.625 2.742.229Finansman Giderleri25 -154.863.412 -136.782.920SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)370.903.180 175.615.262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.752.134 -15.892.201Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -13.243.530 -15.022.924Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 15.995.664 -869.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)373.655.314 159.723.061DÖNEM KARI (ZARARI)373.655.314 159.723.061Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27 373.655.314 159.723.061Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI546.016.941 255.106.127Dönem Karı (Zararı)373.655.314 159.723.061Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler205.062.096 180.532.545Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 78.628.432 66.417.919Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.212.190 -5.906.083Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 8.755.666 -1.425.824Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.456.524 -4.480.259Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.370.020 1.254.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 6.370.020 1.254.332Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.961.847 64.469.957Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -2.646.368 -2.742.229Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 59.987.337 66.459.231Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 1.073.612 1.730.525Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -46.452.734 -977.570Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler95.133.682 42.591.157Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.593.094 -2.171.584Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 9.593.094 -2.171.584Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -2.752.134 15.892.201Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.085.035 -2.015.354Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -5.085.035 -2.015.354İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.192.490 -65.207.812Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-231.839.073 -135.932.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28 -15.950.128 10.031.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -215.888.945 -145.964.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.765.197 -6.346.194İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.765.197 -6.346.194Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -229.636.443 -50.718.460Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -29.892.116 -29.092.370Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler429.450.258 132.344.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 288.816.107 41.511.137İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 140.634.151 90.833.401Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 4.847.745 3.215.138Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -688.679İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -688.679Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 31.788.557 18.868.972İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.853.779 3.142.045Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 7.851.697 11.292.314Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 2.082 -8.150.269Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları558.524.920 275.047.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -2.841.440 -4.916.996Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -9.666.539 -15.024.671YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-275.509.982 -124.310.958Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.322.668 2.810.558Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 5.322.668 2.810.558Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-280.832.650 -127.121.516Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -277.646.445 -127.035.396Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -3.186.205 -86.120FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-145.486.654 -60.880.799Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri244.736.385 540.522.653Kredilerden Nakit Girişleri6 241.242.067 487.533.932Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 3.494.318 52.988.721Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-314.544.771 -539.868.025Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -283.222.534 -449.955.127İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 0 -50.000.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -31.322.237 -39.912.898Ödenen Temettüler-30.896.343 -11.325.121Ödenen Faiz6 -47.428.293 -52.791.627Alınan Faiz6 2.646.368 2.581.321YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.020.305 69.914.370Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.586.449 6.732.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.606.754 76.646.567DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 93.925.167 17.278.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 224.531.921 93.925.167Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 224.825.430 94.118.933Ticari Alacaklar1.107.644.042 831.894.733İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 30.882.649 14.932.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.076.761.393 816.962.212Diğer Alacaklar16.971.095 14.239.269İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 16.971.095 14.239.269Stoklar10 580.625.628 353.445.709Peşin Ödenmiş Giderler95.303.059 63.255.369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 95.303.059 63.255.369Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 1.747Diğer Dönen Varlıklar5.955.674 16.636.879İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 5.955.674 16.636.879ARA TOPLAM2.031.324.928 1.373.592.639TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.031.324.928 1.373.592.639DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.918 1.918Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 1.918 1.918Ticari Alacaklar10.450.927 16.664.095İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.450.927 16.664.095Diğer Alacaklar71.741 38.370İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 71.741 38.370Maddi Duran Varlıklar717.186.715 500.135.029Arazi ve Arsalar12 109.764.311 109.363.000Binalar12 65.326.197 68.165.000Tesis, Makine ve Cihazlar12 500.007.440 298.300.807Taşıtlar12 1.609.587 1.827.687Mobilya ve Demirbaşlar12 30.389.157 22.478.535Yapılmakta Olan Yatırımlar12 10.090.023 0Kullanım Hakkı Varlıkları14 70.594.195 80.922.833Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.827.768 1.507.072Şerefiye15 312.754 312.754Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.515.014 1.194.318Peşin Ödenmiş Giderler12.060.852 14.216.426İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 12.060.852 14.216.426Ertelenmiş Vergi Varlığı26 26.973.118 10.446.193Diğer Duran Varlıklar10.000 10.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10.000 10.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR841.177.234 623.941.936TOPLAM VARLIKLAR2.872.502.162 1.997.534.575KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar85.095.102 60.347.140İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar85.095.102 60.347.140Banka Kredileri6 85.095.102 60.347.140Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları176.067.868 110.906.676İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları172.848.269 105.685.210Banka Kredileri6 105.672.056 83.704.767Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 17.870.799 13.515.522İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 49.305.414 8.464.921İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.219.599 5.221.466Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.219.599 5.221.466Diğer Finansal Yükümlülükler9.593.094 2.829.507Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9 9.593.094 2.829.507Ticari Borçlar1.078.796.781 648.272.911İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 342.245.829 100.311.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 736.550.952 547.961.661Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 18.815.502 13.967.757Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.364.823 41.576.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 73.364.823 41.576.266Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.575.244 0Kısa Vadeli Karşılıklar11.434.157 9.801.897Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 11.434.157 9.801.897Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.575.996 6.573.914İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 6.575.996 6.573.914ARA TOPLAM1.463.318.567 894.276.068TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.463.318.567 894.276.068UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar523.462.627 566.944.384İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar523.462.627 566.944.384Banka Kredileri6 433.093.047 420.460.516Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 90.369.580 104.461.381İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 42.022.487Uzun Vadeli Karşılıklar24.046.645 19.494.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 24.046.645 19.494.018TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER547.509.272 586.438.402TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.010.827.839 1.480.714.470ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar861.674.323 516.820.105Ödenmiş Sermaye19 105.300.000 105.300.000Sermaye Düzeltme Farkları19 -41.536.886 -41.536.886Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.895.489 49.895.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.702.409 74.827.455Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.702.409 74.827.455Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 94.377.883 94.377.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.675.474 -19.550.428Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.688.961 7.468.668Yabancı Para Çevrim Farkları11.688.961 7.468.668Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.088.307 16.283.843Yasal Yedekler24.088.307 16.283.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları265.880.729 144.858.475Net Dönem Karı veya Zararı373.655.314 159.723.061TOPLAM ÖZKAYNAKLAR861.674.323 516.820.105TOPLAM KAYNAKLAR2.872.502.162 1.997.534.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -15.367.746 18.864.790 736.471 13.062.354 99.557.964 59.847.121 305.727.303 305.727.303Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.221.489 56.625.632 -59.847.121 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.145.347 -4.182.682 55.962.665 6.732.197 159.723.061 222.417.923 222.417.923Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-11.325.121 -11.325.121 -11.325.121Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -19.550.428 74.827.455 7.468.668 16.283.843 144.858.475 159.723.061 516.820.105 516.820.105Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -19.550.428 74.827.455 7.468.668 16.283.843 144.858.475 159.723.061 516.820.105 516.820.105Transferler7.804.464 151.918.597 -159.723.061 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.125.046 -2.125.046 4.220.293 373.655.314 375.750.561 375.750.561Kar Payları-30.896.343 -30.896.343 -30.896.343Dönem Sonu Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -21.675.474 72.702.409 11.688.961 24.088.307 265.880.729 373.655.314 861.674.323 861.674.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)373.655.314 159.723.061DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.125.046 55.962.665Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 66.865.819Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.656.307 -5.228.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler531.261 -5.674.801Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi531.261 -5.674.801Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.220.293 6.732.197Yabancı Para Çevrim Farkları4.220.293 6.732.197Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)4.220.293 6.732.197DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.095.247 62.694.862TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)375.750.561 222.417.923Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27 375.750.561 222.417.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916372BIST