***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.03.2021 21:23
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 2.785.325.541 2.020.760.922
Satışların Maliyeti
20 -2.121.498.084 -1.614.982.328
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
663.827.457 405.778.594
BRÜT KAR (ZARAR)
663.827.457 405.778.594
Genel Yönetim Giderleri
21 -84.178.406 -66.196.595
Pazarlama Giderleri
21 -67.803.064 -41.485.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 317.769.236 110.051.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -311.480.291 -100.507.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
518.134.932 307.640.599
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 5.085.035 2.015.354
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
523.219.967 309.655.953
Finansman Gelirleri
25 2.546.625 2.742.229
Finansman Giderleri
25 -154.863.412 -136.782.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
370.903.180 175.615.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.752.134 -15.892.201
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -13.243.530 -15.022.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 15.995.664 -869.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
373.655.314 159.723.061
DÖNEM KARI (ZARARI)
373.655.314 159.723.061
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27 373.655.314 159.723.061
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
546.016.941 255.106.127
Dönem Karı (Zararı)
373.655.314 159.723.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
205.062.096 180.532.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 78.628.432 66.417.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.212.190 -5.906.083
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.755.666 -1.425.824
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.456.524 -4.480.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.370.020 1.254.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.370.020 1.254.332
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.961.847 64.469.957
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.646.368 -2.742.229
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 59.987.337 66.459.231
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 1.073.612 1.730.525
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -46.452.734 -977.570
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
95.133.682 42.591.157
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.593.094 -2.171.584
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.593.094 -2.171.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -2.752.134 15.892.201
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.085.035 -2.015.354
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.085.035 -2.015.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.192.490 -65.207.812
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.839.073 -135.932.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -15.950.128 10.031.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -215.888.945 -145.964.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.765.197 -6.346.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.765.197 -6.346.194
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -229.636.443 -50.718.460
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -29.892.116 -29.092.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
429.450.258 132.344.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 288.816.107 41.511.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 140.634.151 90.833.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 4.847.745 3.215.138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -688.679
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -688.679
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 31.788.557 18.868.972
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.853.779 3.142.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 7.851.697 11.292.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 2.082 -8.150.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
558.524.920 275.047.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.841.440 -4.916.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -9.666.539 -15.024.671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-275.509.982 -124.310.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.322.668 2.810.558
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 5.322.668 2.810.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-280.832.650 -127.121.516
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -277.646.445 -127.035.396
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -3.186.205 -86.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.486.654 -60.880.799
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.736.385 540.522.653
Kredilerden Nakit Girişleri
6 241.242.067 487.533.932
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 3.494.318 52.988.721
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-314.544.771 -539.868.025
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -283.222.534 -449.955.127
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 0 -50.000.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -31.322.237 -39.912.898
Ödenen Temettüler
-30.896.343 -11.325.121
Ödenen Faiz
6 -47.428.293 -52.791.627
Alınan Faiz
6 2.646.368 2.581.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.020.305 69.914.370
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.586.449 6.732.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.606.754 76.646.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.925.167 17.278.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 224.531.921 93.925.167
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 224.825.430 94.118.933
Ticari Alacaklar
1.107.644.042 831.894.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 30.882.649 14.932.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.076.761.393 816.962.212
Diğer Alacaklar
16.971.095 14.239.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.971.095 14.239.269
Stoklar
10 580.625.628 353.445.709
Peşin Ödenmiş Giderler
95.303.059 63.255.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 95.303.059 63.255.369
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.747
Diğer Dönen Varlıklar
5.955.674 16.636.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 5.955.674 16.636.879
ARA TOPLAM
2.031.324.928 1.373.592.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.031.324.928 1.373.592.639
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.918 1.918
Ticari Alacaklar
10.450.927 16.664.095
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.450.927 16.664.095
Diğer Alacaklar
71.741 38.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 71.741 38.370
Maddi Duran Varlıklar
717.186.715 500.135.029
Arazi ve Arsalar
12 109.764.311 109.363.000
Binalar
12 65.326.197 68.165.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 500.007.440 298.300.807
Taşıtlar
12 1.609.587 1.827.687
Mobilya ve Demirbaşlar
12 30.389.157 22.478.535
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 10.090.023 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 70.594.195 80.922.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.827.768 1.507.072
Şerefiye
15 312.754 312.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.515.014 1.194.318
Peşin Ödenmiş Giderler
12.060.852 14.216.426
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.060.852 14.216.426
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 26.973.118 10.446.193
Diğer Duran Varlıklar
10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.000 10.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
841.177.234 623.941.936
TOPLAM VARLIKLAR
2.872.502.162 1.997.534.575
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.095.102 60.347.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.095.102 60.347.140
Banka Kredileri
6 85.095.102 60.347.140
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
176.067.868 110.906.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.848.269 105.685.210
Banka Kredileri
6 105.672.056 83.704.767
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 17.870.799 13.515.522
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 49.305.414 8.464.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.219.599 5.221.466
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.219.599 5.221.466
Diğer Finansal Yükümlülükler
9.593.094 2.829.507
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 9.593.094 2.829.507
Ticari Borçlar
1.078.796.781 648.272.911
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 342.245.829 100.311.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 736.550.952 547.961.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 18.815.502 13.967.757
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.364.823 41.576.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 73.364.823 41.576.266
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.575.244 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.434.157 9.801.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 11.434.157 9.801.897
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.575.996 6.573.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.575.996 6.573.914
ARA TOPLAM
1.463.318.567 894.276.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.463.318.567 894.276.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
523.462.627 566.944.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
523.462.627 566.944.384
Banka Kredileri
6 433.093.047 420.460.516
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 90.369.580 104.461.381
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 42.022.487
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.046.645 19.494.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 24.046.645 19.494.018
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
547.509.272 586.438.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.010.827.839 1.480.714.470
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
861.674.323 516.820.105
Ödenmiş Sermaye
19 105.300.000 105.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 -41.536.886 -41.536.886
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.895.489 49.895.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.702.409 74.827.455
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.702.409 74.827.455
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 94.377.883 94.377.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.675.474 -19.550.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.688.961 7.468.668
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.688.961 7.468.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.088.307 16.283.843
Yasal Yedekler
24.088.307 16.283.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
265.880.729 144.858.475
Net Dönem Karı veya Zararı
373.655.314 159.723.061
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
861.674.323 516.820.105
TOPLAM KAYNAKLAR
2.872.502.162 1.997.534.575
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -15.367.746 18.864.790 736.471 13.062.354 99.557.964 59.847.121 305.727.303 305.727.303
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.221.489 56.625.632 -59.847.121 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.145.347 -4.182.682 55.962.665 6.732.197 159.723.061 222.417.923 222.417.923
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-11.325.121 -11.325.121 -11.325.121
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -19.550.428 74.827.455 7.468.668 16.283.843 144.858.475 159.723.061 516.820.105 516.820.105
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -19.550.428 74.827.455 7.468.668 16.283.843 144.858.475 159.723.061 516.820.105 516.820.105
Transferler
7.804.464 151.918.597 -159.723.061 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.125.046 -2.125.046 4.220.293 373.655.314 375.750.561 375.750.561
Kar Payları
-30.896.343 -30.896.343 -30.896.343
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -21.675.474 72.702.409 11.688.961 24.088.307 265.880.729 373.655.314 861.674.323 861.674.323
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
373.655.314 159.723.061
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.125.046 55.962.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 66.865.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.656.307 -5.228.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
531.261 -5.674.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
531.261 -5.674.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.220.293 6.732.197
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.220.293 6.732.197
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.220.293 6.732.197
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.095.247 62.694.862
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
375.750.561 222.417.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27 375.750.561 222.417.923
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916372
BIST