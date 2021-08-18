***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.796.575.816 1.143.232.381 1.019.840.270 650.686.640Satışların Maliyeti12 -1.407.319.794 -872.114.479 -791.503.861 -484.768.874TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)389.256.022 271.117.902 228.336.409 165.917.766BRÜT KAR (ZARAR)389.256.022 271.117.902 228.336.409 165.917.766Genel Yönetim Giderleri13 -47.857.686 -38.011.802 -26.762.027 -20.905.203Pazarlama Giderleri13 -35.302.265 -24.484.353 -18.830.059 -13.275.023Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 165.856.138 129.578.000 76.816.312 48.068.938Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -197.067.037 -127.674.011 -77.158.021 -48.595.633ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)274.885.172 210.525.736 182.402.614 131.210.845Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.368.947 1.800.337 1.717.689 385.625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)277.254.119 212.326.073 184.120.303 131.596.470Finansman Gelirleri15 7.538.238 1.044.959 0 654.231Finansman Giderleri15 -109.232.526 -88.793.625 -42.287.861 -49.811.037SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)175.559.831 124.577.407 141.832.442 82.439.664Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.819.570 -4.712.965 12.393.578 1.871.274Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.371.487 -8.750.610 823.042 -637.666Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.191.057 4.037.645 11.570.536 2.508.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)183.379.401 119.864.442 154.226.020 84.310.938DÖNEM KARI (ZARARI)183.379.401 119.864.442 154.226.020 84.310.938Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları183.379.401 119.864.442 154.226.020 84.310.938Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.462.701 111.914.407Dönem Karı (Zararı)183.379.403 119.864.442Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)183.379.403 119.864.442Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler115.537.618 64.868.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 58.872.928 35.604.155Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.212.591 -3.487.636Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.025.627 -4.765.473Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.238.218 1.277.837Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.220.035 5.125.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 8.220.035 5.125.466Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.472.113 13.048.246Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -4.370.995 -1.044.959Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 32.414.716 26.195.013Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri2.275.389 609.504Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-34.791.223 -12.711.312Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler53.466.843 5.193.101Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.425.851 6.472.872Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 6.425.851 6.472.872Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-7.819.570 4.712.965Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.368.947 -1.800.337Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.368.947 -1.800.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-272.065.822 -62.504.374Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-229.713.242 -19.629.413İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-74.860.944 -12.170.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-154.852.298 -7.458.696Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.882.125 -1.976.674İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.882.125 -1.976.674Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-359.638.064 -207.166.961Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.239.662 -21.841.961Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler442.284.654 221.523.066İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)58.923.726 159.922.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)383.360.928 61.600.274Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.529.666 3.141.963Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-30.021.118 -11.549.081İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.385.931 -25.005.313Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-77.291.130 -21.635.878Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)905.199 -3.369.435Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.851.199 122.228.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -2.175.077 -1.564.972Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.213.421 -8.749.521YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-152.419.365 -63.154.111Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.386.155 2.037.970Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.386.155 2.037.970Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-154.805.520 -65.192.081Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -154.805.520 -65.192.081FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-80.794.052 -13.838.496Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri73.996.945 117.309.425Kredilerden Nakit Girişleri4 73.996.945 117.309.425Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.358.238 -101.061.518Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -53.358.238 -101.061.518Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.046.226 -6.035.713Ödenen Temettüler-74.731.063 -6.179.266Ödenen Faiz4 -15.026.465 -19.041.520Alınan Faiz4.370.995 1.170.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-213.750.716 34.921.800Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.913.740 2.781.426NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-203.836.976 37.703.226DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 224.825.430 93.925.167DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.988.454 131.628.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem EN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.988.454 224.825.430Ticari Alacaklar1.375.022.324 1.107.644.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 105.743.593 30.882.649İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.269.278.731 1.076.761.393Diğer Alacaklar27.850.422 16.971.095İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.850.422 16.971.095Stoklar6 936.025.474 580.625.628Peşin Ödenmiş Giderler102.806.049 95.303.059İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler102.806.049 95.303.059Diğer Dönen Varlıklar73.653.708 5.955.674İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar73.653.708 5.955.674ARA TOPLAM2.536.346.431 2.031.324.928TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.536.346.431 2.031.324.928DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.918 1.918Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.918 1.918Ticari Alacaklar8.602.737 10.450.927İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.602.737 10.450.927Diğer Alacaklar74.539 71.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar74.539 71.741Maddi Duran Varlıklar840.045.992 717.186.715Arazi ve Arsalar7 121.556.405 109.764.311Binalare ve Cihazlar7 594.528.425 500.007.440Taşıtlar7 1.216.302 1.609.587Mobilya ve Demirbaşlar7 36.367.746 30.389.157Yapılmakta Olan Yatırımlar7 22.514.041 10.090.023Kullanım Hakkı Varlıkları8 100.622.947 70.594.195Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.477.378 3.827.768Şerefiye312.754 312.754Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.164.624 3.515.014Peşin Ödenmiş Giderler14.797.524 12.060.852İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.797.524 12.060.852Ertelenmiş Vergi Varlığı40.939.988 26.973.118Diğer Duran Varlıklar10.000 10.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10.000 10.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.008.573.023 841.177.234TOPLAM VARLIKLAR3.544.919.454 2.872.502.162KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar93.711.696 85.095.102İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar93.711.696 85.095.102Banka Kredileri4 93.711.696 85.095.102Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları296.837.248 176.067.868İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları296.837.248 176.067.868Banka Kredileri4 213.500.498 105.672.056Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 33.521.338 21.090.398İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 49.815.412 49.305.414Diğer Finansal Yükümlülükler6.425.851 9.593.094Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler4 6.425.851 9.593.094Ticari Borçlar1.523.356.824 1.078.796.781İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 401.169.555 342.245.829İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.122.187.269 736.550.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 21.345.168 18.815.502Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)43.343.705 73.364.823İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)43.343.705 73.364.823Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.733.310 3.575.244Kısa Vadeli Karşılıklar16.646.776 11.434.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 16.646.776 11.434.157Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.481.196 6.575.996İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.481.196 6.575.996ARA TOPLAM2.012.881.774 1.463.318.567TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.012.881.774 1.463.318.567UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar525.195.866 523.462.627İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar525.195.866 523.462.627Banka Kredileri4 413.728.630 433.093.047Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 111.467.236 90.369.580Uzun Vadeli Karşılıklar28.758.049 24.046.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 28.758.049 24.046.645TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER553.953.915 547.509.272TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.566.835.689 2.010.827.839ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar978.083.765 861.674.323Ödenmiş Sermaye105.300.000 105.300.000Sermaye Düzeltme Farkları-41.536.886 -41.536.886Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.895.489 49.895.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)69.599.157 72.702.409Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.599.157 72.702.409Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)94.377.883 94.377.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.778.726 -21.675.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.553.317 11.688.961Yabancı Para Çevrim Farkları22.553.317 11.688.961Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.034.913 24.088.307Yasal Yedekler31.034.913 24.088.307Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları557.858.374 265.880.729Net Dönem Karı veya Zararı183.379.401 373.655.314TOPLAM ÖZKAYNAKLAR978.083.765 861.674.323TOPLAM KAYNAKLAR3.544.919.454 2.872.502.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -19.550.428 74.827.455 7.468.668 16.283.843 144.858.475 159.723.061 516.820.105 516.820.105Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.804.464 151.918.597 -159.723.061 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.758.678 -2.758.678 2.229.307 119.864.442 119.335.071