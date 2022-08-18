***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 22:01
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 4.666.974.106 1.796.575.816 2.575.066.860 1.019.840.270
Satışların Maliyeti
11 -3.443.669.674 -1.407.319.794 -1.915.813.758 -791.503.861
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.223.304.432 389.256.022 659.253.102 228.336.409
BRÜT KAR (ZARAR)
1.223.304.432 389.256.022 659.253.102 228.336.409
Genel Yönetim Giderleri
12 -84.326.246 -47.857.686 -48.136.172 -26.762.027
Pazarlama Giderleri
12 -100.916.029 -35.302.265 -51.702.830 -18.830.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.862.538.586 165.856.138 1.420.847.857 76.816.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.911.648.868 -197.067.037 -1.390.025.284 -77.158.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
988.951.875 274.885.172 590.236.673 182.402.614
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.100.330 2.368.947 840.692 1.717.689
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
991.052.205 277.254.119 591.077.365 184.120.303
Finansman Gelirleri
14 1.870.971 7.538.238 818.777 -6.300.399
Finansman Giderleri
14 -173.284.329 -109.232.526 -87.379.287 -35.987.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
819.638.847 175.559.831 504.516.855 141.832.442
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
118.701.104 7.819.570 146.603.073 12.393.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-51.236.019 -5.371.487 -28.217.398 823.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 169.937.123 13.191.057 174.820.471 11.570.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
938.339.951 183.379.401 651.119.928 154.226.020
DÖNEM KARI (ZARARI)
938.339.951 183.379.401 651.119.928 154.226.020
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
938.339.951 183.379.401 651.119.928 154.226.020
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.023.161 19.462.701
Dönem Karı (Zararı)
938.339.948 183.379.403
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
938.339.948 183.379.403
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
166.741.990 115.537.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 121.376.082 58.872.928
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
463.619 3.212.591
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.077.032 -1.025.627
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.540.651 4.238.218
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.297.349 8.220.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 16.297.349 8.220.035
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
107.925.049 -4.472.113
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.870.971 -4.370.995
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 106.033.662 32.414.716
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15.982.492 2.275.389
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.220.134 -34.791.223
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.172.708 53.466.843
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
39.308.615 6.425.851
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 39.308.615 6.425.851
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-118.701.102 -7.819.570
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.100.330 -2.368.947
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.100.330 -2.368.947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.144.958.250 -272.065.822
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.698.074
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-879.724.427 -229.713.242
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-129.840.884 -74.860.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-749.883.543 -154.852.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.793.267 -10.882.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.793.267 -10.882.125
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.214.738.805 -359.638.064
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.161.390 -10.239.662
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.228.232.139 442.284.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
157.539.100 58.923.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.070.693.039 383.360.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.673.283 2.529.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.814.540 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.814.540
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-41.357.476 -30.021.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.527.553 -76.385.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-241.519.572 -77.291.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.992.019 905.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-39.876.312 26.851.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -5.593.309 -2.175.077
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.553.540 -5.213.421
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-263.248.210 -152.419.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.708.323 2.386.155
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.708.323 2.386.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-265.956.533 -154.805.520
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-265.956.533 -154.805.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
246.137.105 -80.794.052
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
683.501.970 73.996.945
Kredilerden Nakit Girişleri
4 683.501.970 73.996.945
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-281.182.265 -53.358.238
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -281.182.265 -53.358.238
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.379.406 -16.046.226
Ödenen Temettüler
-43.218.282 -74.731.063
Ödenen Faiz
-33.455.882 -15.026.465
Alınan Faiz
1.870.970 4.370.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.134.266 -213.750.716
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
52.533.712 9.913.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.600.554 -203.836.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
296.984.529 224.825.430
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 254.383.975 20.988.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 255.167.782 297.022.431
Finansal Yatırımlar
10.698.074 0
Vadeli Mevduatlar
10.698.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
3.247.714.697 2.354.693.104
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 286.446.421 156.605.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.961.268.276 2.198.087.567
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
75.863.694 47.076.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.863.694 47.076.283
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
85.174.266 128.366.197
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
85.174.266 128.366.197
Stoklar
6 2.748.392.578 1.535.194.424
Peşin Ödenmiş Giderler
214.982.941 214.886.437
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
214.982.941 214.886.437
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 6.487.933
Diğer Dönen Varlıklar
378.882.197 137.362.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
378.882.197 137.362.626
ARA TOPLAM
7.016.876.229 4.721.089.435
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.016.876.229 4.721.089.435
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
89.298 83.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89.298 83.442
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
1.253.801.600 1.055.711.988
Arazi ve Arsalar
7 181.455.374 181.455.374
Binalar
7 71.058.293 72.843.622
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 882.985.051 717.449.413
Taşıtlar
7 7.682.556 6.804.546
Mobilya ve Demirbaşlar
7 84.468.023 46.302.300
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 26.152.303 30.856.733
Kullanım Hakkı Varlıkları
194.716.746 93.731.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.042.821 3.195.572
Şerefiye
312.754 312.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.730.067 2.882.818
Peşin Ödenmiş Giderler
14.254.679 15.512.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.254.679 15.512.572
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 193.436.004 2.968.615
Diğer Duran Varlıklar
0 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 10.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.673.343.066 1.171.216.058
TOPLAM VARLIKLAR
8.690.219.295 5.892.305.493
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
413.004.882 30.454.545
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
413.004.882 30.454.545
Banka Kredileri
4 413.004.882 30.454.545
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
339.019.106 601.538.844
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
339.019.106 601.538.844
Banka Kredileri
4 286.370.287 551.951.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.558.793 40.895.309
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 9.090.026 8.692.297
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 3.883.316
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 0 3.883.316
Ticari Borçlar
4.483.320.745 3.239.106.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 885.453.346 694.471.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.597.867.399 2.544.634.637
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 37.049.565 25.376.282
Diğer Borçlar
15.814.540 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15.814.540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
217.546.076 258.903.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
217.546.076 258.903.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.194.546 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.836.769 15.774.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 26.836.769 15.774.395
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.949.878 18.967.856
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.949.878 18.967.856
ARA TOPLAM
5.578.736.107 4.194.004.904
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.578.736.107 4.194.004.904
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.128.801.233 629.704.322
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.128.801.233 629.704.322
Banka Kredileri
4 880.434.079 483.970.632
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
201.947.713 98.009.255
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 46.419.441 47.724.435
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 38.110.472 30.987.745
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.166.911.705 660.692.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.745.647.812 4.854.696.971
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.944.571.483 1.037.608.522
Ödenmiş Sermaye
105.300.000 105.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-41.536.886 -41.536.886
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.895.489 49.895.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.273.915 62.608.286
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.273.915 62.608.286
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.028.362 94.377.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.754.447 -31.769.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.532.596 56.356.935
Yabancı Para Çevrim Farkları
141.255.303 56.356.935
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-63.722.707 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-63.722.707
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.830.241 31.034.913
Yasal Yedekler
34.830.241 31.034.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
726.936.177 557.858.375
Net Dönem Karı veya Zararı
938.339.951 216.091.410
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.944.571.483 1.037.608.522
TOPLAM KAYNAKLAR
8.690.219.295 5.892.305.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -21.675.474 72.702.409 11.688.961 24.088.307 265.880.729 373.655.314 861.674.323 861.674.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.946.606 366.708.708 -373.655.314 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.103.252 -3.103.252 10.864.356 183.379.401 191.140.505 191.140.505
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-74.731.063 -74.731.063 -74.731.063
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -24.778.726 69.599.157 22.553.317 31.034.913 557.858.374 183.379.401 978.083.765 978.083.765
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -31.769.597 62.608.286 56.356.935 31.034.913 557.858.375 216.091.410 1.037.608.522 1.037.608.522
Transferler
3.795.328 212.296.082 -216.091.410 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.334.371 -9.334.371 84.898.368 -63.722.707 938.339.951 950.181.241 950.181.241
Kar Payları
-43.218.280 -43.218.280 -43.218.280
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -41.103.968 53.273.915 141.255.303 -63.722.707 34.830.241 726.936.177 938.339.951 1.944.571.483 1.944.571.483
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
938.339.951 183.379.401 651.119.928 154.226.020
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 -7.481.061 -3.879.065 6.437.534 -30.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.853.310 775.813 -1.287.507 6.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.496.211 775.813 -1.287.507 6.031
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.349.521 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.175.661 10.864.356 83.245.970 6.596.779
Yabancı Para Çevrim Farkları
84.898.368 10.864.356 83.245.970 6.596.779
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
84.898.368 10.864.356 83.245.970 6.596.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-63.722.707 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
16 -63.722.707 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.841.290 7.761.104 88.395.997 6.572.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
950.181.241 191.140.505 739.515.925 160.798.676
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
950.181.241 191.140.505 739.515.925 160.798.676
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056969
BIST