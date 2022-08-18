***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 4.666.974.106 1.796.575.816 2.575.066.860 1.019.840.270Satışların Maliyeti11 -3.443.669.674 -1.407.319.794 -1.915.813.758 -791.503.861TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.223.304.432 389.256.022 659.253.102 228.336.409BRÜT KAR (ZARAR)1.223.304.432 389.256.022 659.253.102 228.336.409Genel Yönetim Giderleri12 -84.326.246 -47.857.686 -48.136.172 -26.762.027Pazarlama Giderleri12 -100.916.029 -35.302.265 -51.702.830 -18.830.059Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.862.538.586 165.856.138 1.420.847.857 76.816.312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.911.648.868 -197.067.037 -1.390.025.284 -77.158.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)988.951.875 274.885.172 590.236.673 182.402.614Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.100.330 2.368.947 840.692 1.717.689FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)991.052.205 277.254.119 591.077.365 184.120.303Finansman Gelirleri14 1.870.971 7.538.238 818.777 -6.300.399Finansman Giderleri14 -173.284.329 -109.232.526 -87.379.287 -35.987.462SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)819.638.847 175.559.831 504.516.855 141.832.442Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri118.701.104 7.819.570 146.603.073 12.393.578Dönem Vergi (Gideri) Geliri-51.236.019 -5.371.487 -28.217.398 823.042Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 169.937.123 13.191.057 174.820.471 11.570.536SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)938.339.951 183.379.401 651.119.928 154.226.020DÖNEM KARI (ZARARI)938.339.951 183.379.401 651.119.928 154.226.020Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları938.339.951 183.379.401 651.119.928 154.226.020Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.023.161 19.462.701Dönem Karı (Zararı)938.339.948 183.379.403Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)938.339.948 183.379.403Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler166.741.990 115.537.618Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 121.376.082 58.872.928Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler463.619 3.212.591Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.077.032 -1.025.627Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.540.651 4.238.218Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.297.349 8.220.035Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 16.297.349 8.220.035Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler107.925.049 -4.472.113Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -1.870.971 -4.370.995Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 106.033.662 32.414.716Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri15.982.492 2.275.389Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-12.220.134 -34.791.223Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.172.708 53.466.843Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler39.308.615 6.425.851Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 39.308.615 6.425.851Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-118.701.102 -7.819.570Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.100.330 -2.368.947Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.100.330 -2.368.947İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.144.958.250 -272.065.822Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.698.074Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-879.724.427 -229.713.242İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-129.840.884 -74.860.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-749.883.543 -154.852.298Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.793.267 -10.882.125İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.793.267 -10.882.125Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.214.738.805 -359.638.064Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.161.390 -10.239.662Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.228.232.139 442.284.654İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)157.539.100 58.923.726İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.070.693.039 383.360.928Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.673.283 2.529.666Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.814.540 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.814.540Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-41.357.476 -30.021.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-226.527.553 -76.385.931Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-241.519.572 -77.291.130Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14.992.019 905.199Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-39.876.312 26.851.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -5.593.309 -2.175.077Vergi İadeleri (Ödemeleri)-32.553.540 -5.213.421YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-263.248.210 -152.419.365Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.708.323 2.386.155Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.708.323 2.386.155Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-265.956.533 -154.805.520Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-265.956.533 -154.805.520FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI246.137.105 -80.794.052Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri683.501.970 73.996.945Kredilerden Nakit Girişleri4 683.501.970 73.996.945Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-281.182.265 -53.358.238Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -281.182.265 -53.358.238Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-81.379.406 -16.046.226Ödenen Temettüler-43.218.282 -74.731.063Ödenen Faiz-33.455.882 -15.026.465Alınan Faiz1.870.970 4.370.995YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-95.134.266 -213.750.716Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi52.533.712 9.913.740NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.600.554 -203.836.976DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ296.984.529 224.825.430DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 254.383.975 20.988.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 255.167.782 297.022.431Finansal Yatırımlar10.698.074 0Vadeli Mevduatlar10.698.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar3.247.714.697 2.354.693.104İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 286.446.421 156.605.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.961.268.276 2.198.087.567Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar75.863.694 47.076.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar75.863.694 47.076.283Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar85.174.266 128.366.197Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar85.174.266 128.366.197Stoklar6 2.748.392.578 1.535.194.424Peşin Ödenmiş Giderler214.982.941 214.886.437İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler214.982.941 214.886.437Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 6.487.933Diğer Dönen Varlıklar378.882.197 137.362.626İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar378.882.197 137.362.626ARA TOPLAM7.016.876.229 4.721.089.435TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.016.876.229 4.721.089.435DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.918 1.918Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.918 1.918Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar89.298 83.442İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar89.298 83.442Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar1.253.801.600 1.055.711.988Arazi ve Arsalar7 181.455.374 181.455.374Binalar7 71.058.293 72.843.622Tesis, Makine ve Cihazlar7 882.985.051 717.449.413Taşıtlar7 7.682.556 6.804.546Mobilya ve Demirbaşlar7 84.468.023 46.302.300Yapılmakta Olan Yatırımlar7 26.152.303 30.856.733Kullanım Hakkı Varlıkları194.716.746 93.731.951Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.042.821 3.195.572Şerefiye312.754 312.754Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.730.067 2.882.818Peşin Ödenmiş Giderler14.254.679 15.512.572İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.254.679 15.512.572Ertelenmiş Vergi Varlığı16 193.436.004 2.968.615Diğer Duran Varlıklar0 10.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 10.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.673.343.066 1.171.216.058TOPLAM VARLIKLAR8.690.219.295 5.892.305.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar413.004.882 30.454.545İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar413.004.882 30.454.545Banka Kredileri4 413.004.882 30.454.545Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları339.019.106 601.538.844İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları339.019.106 601.538.844Banka Kredileri4 286.370.287 551.951.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar43.558.793 40.895.309İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 9.090.026 8.692.297Diğer Finansal Yükümlülükler0 3.883.316Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler4 0 3.883.316Ticari Borçlar4.483.320.745 3.239.106.114İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 885.453.346 694.471.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.597.867.399 2.544.634.637Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 37.049.565 25.376.282Diğer Borçlar15.814.540 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15.814.540Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)217.546.076 258.903.552İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)217.546.076 258.903.552Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.194.546 0Kısa Vadeli Karşılıklar26.836.769 15.774.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 26.836.769 15.774.395Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.949.878 18.967.856İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.949.878 18.967.856ARA TOPLAM5.578.736.107 4.194.004.904TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.578.736.107 4.194.004.904UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.128.801.233 629.704.322İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.128.801.233 629.704.322Banka Kredileri4 880.434.079 483.970.632Kiralama İşlemlerinden Borçlar201.947.713 98.009.255İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 46.419.441 47.724.435Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 38.110.472 30.987.745Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.166.911.705 660.692.067TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.745.647.812 4.854.696.971ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.944.571.483 1.037.608.522Ödenmiş Sermaye105.300.000 105.300.000Sermaye Düzeltme Farkları-41.536.886 -41.536.886Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.895.489 49.895.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.273.915 62.608.286Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53.273.915 62.608.286Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)91.028.362 94.377.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.754.447 -31.769.597Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)77.532.596 56.356.935Yabancı Para Çevrim Farkları141.255.303 56.356.935Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-63.722.707 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-63.722.707Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34.830.241 31.034.913Yasal Yedekler34.830.241 31.034.913Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları726.936.177 557.858.375Net Dönem Karı veya Zararı938.339.951 216.091.410TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.944.571.483 1.037.608.522TOPLAM KAYNAKLAR8.690.219.295 5.892.305.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -21.675.474 72.702.409 11.688.961 24.088.307 265.880.729 373.655.314 861.674.323 861.674.323Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.946.606 366.708.708 -373.655.314 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.103.252 -3.103.252 10.864.356 183.379.401 191.140.505 191.140.505Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-74.731.063 -74.731.063 -74.731.063Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -24.778.726 69.599.157 22.553.317 31.034.913 557.858.374 183.379.401 978.083.765 978.083.765Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -31.769.597 62.608.286 56.356.935 31.034.913 557.858.375 216.091.410 1.037.608.522 1.037.608.522Transferler3.795.328 212.296.082 -216.091.410 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.334.371 -9.334.371 84.898.368 -63.722.707 938.339.951 950.181.241 950.181.241Kar Payları-43.218.280 -43.218.280 -43.218.280Dönem Sonu Bakiyeler105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -41.103.968 53.273.915 141.255.303 -63.722.707 34.830.241 726.936.177 938.339.951 1.944.571.483 1.944.571.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)938.339.951 183.379.401 651.119.928 154.226.020DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarDuran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 -7.481.061 -3.879.065 6.437.534 -30.154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.853.310 775.813 -1.287.507 6.031Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.496.211 775.813 -1.287.507 6.031Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-3.349.521 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar21.175.661 10.864.356 83.245.970 6.596.779Yabancı Para Çevrim Farkları84.898.368 10.864.356 83.245.970 6.596.779Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)84.898.368 10.864.356 83.245.970 6.596.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-63.722.707 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi16 -63.722.707 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.841.290 7.761.104 88.395.997 6.572.656TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)950.181.241 191.140.505 739.515.925 160.798.676Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları950.181.241 191.140.505 739.515.925 160.798.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056969BIST