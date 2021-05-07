***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 23.03.2021 tarih ve 2021-04 sayılı kararı ile 55.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 06.05.2021 tarih ve 25/727 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935446BIST