***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
07.05.2021 19:48
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.03.2021 tarih ve 2021-04 sayılı kararı ile 55.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 06.05.2021 tarih ve 25/727 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935446
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0289
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0504
En Düşük
9,9609
18:05485,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,68
|Açılış
|: 485,26
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2423
|8,2468
|% -0,28
|
|Euro
|10,0236
|10,0339
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4968
|11,5545
|% 0,38
|
|Frank
|9,1068
|9,1617
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1914
|2,2024
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,74
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,01
|