***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 31.03.2022 tarih ve 2022-18 sayılı kararı ile 50.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 26.05.2022 tarih ve 26/794 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033028BIST