***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
20.02.2024 14:39
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.12.2023 tarihli açıklamamıza konu olan Şirketimizin 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde yurtiçinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2024 tarih ve 11/230 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250768
BIST
'
16:129.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 153,79
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
16:1230,9065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0664
|Açılış
|: 31,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1233,4211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1385
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:122.014,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,28
|Açılış
|: 2.014,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:10
|YAPRK
|385,00
|292.155.233
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.634.809.450
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|42.520.432
|% 9,98
|
|ETYAT
|16,59
|60.821.970
|% -7,68
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,90
|89.203.824
|% -6,50
|
|PEGYO
|21,80
|133.474.164
|% -5,22
|
|TURSG
|52,40
|382.494.186
|% -4,73
|
|THYAO
|281,75
|8.000.184.462
|% 1,17
|
|ISCTR
|28,44
|5.262.871.785
|% 3,87
|
|GUBRF
|204,80
|4.563.141.271
|% 3,59
|
|EREGL
|48,70
|4.280.625.328
|% 0,79
|
|AKBNK
|43,46
|4.265.214.635
|% 4,62
|
|ZOREN
|5,95
|2.597.754.134
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,44
|5.262.871.785
|% 3,87
|
|EKGYO
|10,64
|1.689.740.160
|% 1,14
|
|YKBNK
|24,48
|3.379.091.984
|% 2,86
|
|AKFGY
|2,42
|282.313.505
|% 0,83
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8991
|30,9063
|% 0,21
|
|Euro
|33,4160
|33,4260
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8431
|39,0379
|% 0,28
|
|Frank
|34,8983
|35,1086
|% 0,26
|
|Riyal
|8,2194
|8,2606
|% 0,26
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|906,66
|912,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,20
|975,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,82
|82,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,29
|2.027,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
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16:25DYOBY
Yüzde 9.42 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 036, 847 adet işlem
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16:23HUBVC
Yüzde 9.76 oranında artışla 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 517, 070 adet işlem
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, OYAKC, AKBNK
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 03 artarak (% 1.69 ) 8, 193
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, SODSN, BRKVY, EUKYO, DOBUR, MIATK, KERVN, AGYO, KAPLM, YAPRK