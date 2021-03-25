***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.03.2021 10:26
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 55.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 23.03.2021 tarih 2021-04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkinin kullanılarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Seri: II No:31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışı yapılmak üzere, Türk Lirası cinsinden 55.000.000 (Elli Beş Milyon) TL'ye kadar, 36 aya kadar vadeli, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu, değişken kuponlu veya TÜFE'ye endeksli olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine baz faiz oranının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin veya kupon vadesiyle uyumlu TRLIBOR veya günlük ilan edilen TLREF oranlarının referans olarak alınmasına borçlanma araçlarının iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi halinde elde edilecek baz faiz üzerine ihraçların vadesine göre değişecek ek getiri oranı belirlenmesine, borçlanma araçlarının TÜFE'ye endeksli olarak ihraç edilmesi halinde ise ihraçların vadesine göre değişecek reel getiri oranı belirlenmesine ve bu konuda gerekli izinleri almak için yasal mercilere başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920366
BIST
11:391.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,12
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:397,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0467
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:399,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0702
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:39441,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 441,56
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:39
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|48.025.895
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|14.478.637
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,05
|9.967.396
|% -4,46
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|FRIGO
|31,84
|3.393.646
|% -3,81
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|GARAN
|7,21
|1.011.433.513
|% 0,14
|
|SASA
|48,08
|742.496.492
|% 1,65
|
|KOZAL
|122,20
|421.423.235
|% 2,86
|
|TUPRS
|96,25
|369.864.047
|% 4,51
|
|KRDMD
|6,78
|355.433.019
|% 1,19
|
|GARAN
|7,21
|1.011.433.513
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,23
|128.333.425
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,78
|355.433.019
|% 1,19
|
|TSKB
|1,45
|69.080.454
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,94
|90.225.278
|% 1,57
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9619
|7,9677
|% 0,59
|
|Euro
|9,4197
|9,4551
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,8225
|10,8768
|% 0,12
|
|Frank
|8,4301
|8,4809
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1074
|2,1179
|% 0,05
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-2,98
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-0,79
|
Seans Raporu
11:39
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-
11:48HDFGS
Yüzde 6.70 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 341, 789 adet işlem
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11:47DAGHL
Yüzde 5.81 oranında artışla 14.38 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 611 adet işlem
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 14 artarak (% 0.98 ) 1, 462
-
11:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SASA, TRKCM
-
11:46XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 8, 037.00 milyon TL de