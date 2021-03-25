***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 55.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz 23.03.2021 tarih 2021-04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkinin kullanılarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Seri: II No:31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışı yapılmak üzere, Türk Lirası cinsinden 55.000.000 (Elli Beş Milyon) TL'ye kadar, 36 aya kadar vadeli, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu, değişken kuponlu veya TÜFE'ye endeksli olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine baz faiz oranının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin veya kupon vadesiyle uyumlu TRLIBOR veya günlük ilan edilen TLREF oranlarının referans olarak alınmasına borçlanma araçlarının iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi halinde elde edilecek baz faiz üzerine ihraçların vadesine göre değişecek ek getiri oranı belirlenmesine, borçlanma araçlarının TÜFE'ye endeksli olarak ihraç edilmesi halinde ise ihraçların vadesine göre değişecek reel getiri oranı belirlenmesine ve bu konuda gerekli izinleri almak için yasal mercilere başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920366BIST