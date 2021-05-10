***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 55.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.05.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.05.2022Ek Açıklamalar25.03.2021 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 55.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2021 tarih ve 25/727 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sarten İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Sarten Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935590BIST