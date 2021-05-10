***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.05.2021 10:39
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 55.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.05.2022
Ek Açıklamalar
25.03.2021 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 55.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2021 tarih ve 25/727 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sarten İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Sarten Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935590
BIST
11:271.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,29
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.456
En Düşük
1.448
11:278,2401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:2710,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:27487,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,58
|Açılış
|: 487,37
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:27
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.173.922
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|IHGZT
|1,56
|5.744.534
|% 9,09
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|VAKFN
|13,99
|1.900.444
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,28
|29.277.691
|% -7,25
|
|DEVA
|29,72
|63.784.456
|% -5,65
|
|GARAN
|7,69
|579.650.642
|% -0,39
|
|THYAO
|13,20
|552.350.744
|% 1,62
|
|PETKM
|6,58
|401.378.389
|% 0,77
|
|SISE
|7,73
|399.851.425
|% 1,71
|
|KOZAL
|130,30
|394.663.512
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,88
|172.915.443
|% 2,17
|
|GARAN
|7,69
|579.650.642
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,14
|142.691.087
|% 0,47
|
|PETKM
|6,58
|401.378.389
|% 0,77
|
|SISE
|7,73
|399.851.425
|% 1,71
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2343
|8,2401
|% 0,07
|
|Euro
|10,0240
|10,0326
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,5878
|11,6459
|% 0,93
|
|Frank
|9,1276
|9,1826
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1947
|2,2057
|% 0,26
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|6,01
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,62
|68,62
|0,34
|