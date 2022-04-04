***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.04.2022 17:47
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 31.03.2022 tarih 2022-18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkinin kullanılarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)'nde belirtilen esaslara uygun olarak, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışı yapılmak üzere, Türk Lirası cinsinden 50.000.000 (Elli Milyon) TL'ye kadar, 36 aya kadar vadeli, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu, değişken kuponlu veya TÜFE'ye endeksli olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine baz faiz oranının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin veya kupon vadesiyle uyumlu TRLIBOR veya günlük ilan edilen TLREF oranlarının referans olarak alınmasına borçlanma araçlarının iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi halinde elde edilecek baz faiz üzerine ihraçların vadesine göre değişecek ek getiri oranı belirlenmesine, borçlanma araçlarının TÜFE'ye endeksli olarak ihraç edilmesi halinde ise ihraçların vadesine göre değişecek reel getiri oranı belirlenmesine ve bu konuda gerekli izinleri almak için yasal mercilere başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015612
BIST
18:002.309
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 57,40
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.309
En Düşük
2.264
18:0014,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0283
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0016,1942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0237
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:00914,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,78
|Açılış
|: 914,93
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ASUZU
|88,00
|201.978.192
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.648.418
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|35.882.077
|% 9,97
|
|ULKER
|17,11
|317.710.289
|% 9,96
|
|KARSN
|5,65
|1.909.894.481
|% -5,36
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|TURGG
|208,50
|84.257.249
|% -4,40
|
|PAPIL
|19,85
|23.623.591
|% -4,29
|
|TSGYO
|4,94
|27.405.522
|% -4,26
|
|GARAN
|12,64
|4.150.715.997
|% 1,53
|
|THYAO
|33,38
|3.203.971.094
|% 1,83
|
|KRDMD
|15,84
|2.960.765.613
|% 1,54
|
|AKBNK
|7,72
|2.662.490.452
|% 5,61
|
|SISE
|16,23
|2.661.841.770
|% 5,60
|
|EKGYO
|2,51
|1.792.952.936
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.662.490.452
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.391.112.267
|% 2,43
|
|GARAN
|12,64
|4.150.715.997
|% 1,53
|
|KARSN
|5,65
|1.909.894.481
|% -5,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7071
|14,7118
|% 0,19
|
|Euro
|16,1765
|16,1942
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,2278
|19,3242
|% 0,16
|
|Frank
|15,8369
|15,9323
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9084
|3,9280
|% 0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|9,63
|
|Altın Gr.
|914
|914
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,72
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 84 artarak (% 2.46 ) 2, 074
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IPEKE, ULUSE, LIDER, ULKER, AYGAZ, GEREL, ARMDA, ACSEL
-
17:59
KENT, GUBRF, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MGROS, DZGYO, ISYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında