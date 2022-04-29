***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.04.2022 21:55
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 31.03.2022 tarih 2022-18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkinin kullanılarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)'nde belirtilen esaslara uygun olarak, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışı yapılmak üzere, Türk Lirası cinsinden 50.000.000 (Elli Milyon) TL'ye kadar, 36 aya kadar vadeli, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu, değişken kuponlu veya TÜFE'ye endeksli olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine baz faiz oranının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin veya kupon vadesiyle uyumlu TRLIBOR veya günlük ilan edilen TLREF oranlarının referans olarak alınmasına borçlanma araçlarının iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi halinde elde edilecek baz faiz üzerine ihraçların vadesine göre değişecek ek getiri oranı belirlenmesine, borçlanma araçlarının TÜFE'ye endeksli olarak ihraç edilmesi halinde ise ihraçların vadesine göre değişecek reel getiri oranı belirlenmesine ve bu konuda gerekli izinleri almak için yasal mercilere başvuruda bulunulmasına karar alınmış, bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026175
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8139
|14,8625
|% 0,49
|
|Euro
|15,6414
|15,7058
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,6343
|18,7277
|% 1,48
|
|Frank
|15,2194
|15,3111
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9428
|3,9626
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|13,99
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,76
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,14
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Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
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17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
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Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem