***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 31.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 31.03.2022 tarih ve 2022-18 sayılı kararı ile 50.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 26.05.2022 tarih ve 26/794 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Sarten Başvuru Formu.pdfEK: 2 Sarten İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033272BIST