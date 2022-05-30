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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.05.2022 12:06
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 31.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.05.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.05.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.03.2022 tarih ve 2022-18 sayılı kararı ile 50.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 26.05.2022 tarih ve 26/794 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sarten Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Sarten İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033272


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