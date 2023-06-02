***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.06.2023 09:47
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca 01.06.2023 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000 TL (birmilyar Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında, ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle ayrıca başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155490
BIST
11:075.135
En Düşük
|Değişim
|: 3,53%
|| 175,13
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
11:0720,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0748
|Açılış
|: 21,1600
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|Önceki Kapanış
|: 21,1600
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21,1602
En Düşük
20,7867
11:0722,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0488
|Açılış
|: 22,7000
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|Önceki Kapanış
|: 22,6500
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22,8275
En Düşük
22,3930
11:071.326,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.326,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TKFEN
|33,46
|177.518.027
|% 9,99
|
|ENKAI
|28,48
|1.339.946.013
|% 9,62
|
|EKIZ
|13,80
|369.067
|% 8,24
|
|YKBNK
|11,39
|1.316.939.311
|% 8,17
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|MARKA
|11,26
|2.588.719
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|71.551.519
|% -9,98
|
|BALAT
|12,95
|151.398
|% -9,06
|
|BRKO
|3,81
|28.575
|% -4,75
|
|CASA
|125,90
|62.950
|% -3,89
|
|THYAO
|151,00
|2.315.965.933
|% 2,72
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|GARAN
|28,92
|1.725.626.623
|% 6,56
|
|ENKAI
|28,48
|1.339.946.013
|% 9,62
|
|AKBNK
|17,49
|1.338.021.510
|% 7,04
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|YKBNK
|11,39
|1.316.939.311
|% 8,17
|
|EKGYO
|7,40
|720.917.208
|% 2,21
|
|AKBNK
|17,49
|1.338.021.510
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,53
|164.011.525
|% 4,98
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8746
|20,8789
|% 0,36
|
|Euro
|22,4807
|22,5646
|% 0,22
|
|Sterlin
|26,0717
|26,2025
|% 0,39
|
|Frank
|22,9806
|23,1191
|% 0,49
|
|Riyal
|5,5495
|5,5774
|% 0,38
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.327
|1.327
|4,74
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.449
|4.559
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.286
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|0,90
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 221, 1 artarak (% 4.06 ) 5, 667
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11:22DARDL
Yüzde 7.08 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 860, 102 adet işlem
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11:21HEKTS
Yüzde 7.02 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 903 adet işlem