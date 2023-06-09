***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.06.2023 11:39
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.06.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 09.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157576
BIST
14:375.559
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,73
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.617
14:3723,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2873
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
14:3725,2099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1436
|Açılış
|: 25,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
14:371.481,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,07
|Açılış
|: 1.481,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler14:37
|YAPRK
|49,08
|41.222.434
|% 10,00
|
|OSMEN
|107,40
|64.268.294
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|74.652.816
|% 9,95
|
|VKFYO
|14,37
|28.933.974
|% 9,95
|
|ERBOS
|137,10
|92.847.549
|% 9,94
|
|IMASM
|15,99
|809.099.259
|% -9,46
|
|KLRHO
|12,77
|150.270.051
|% -6,65
|
|ETILR
|15,70
|28.016.271
|% -5,54
|
|ENSRI
|9,05
|69.455.330
|% -5,14
|
|EKIZ
|15,75
|440.598
|% -5,12
|
|EKGYO
|7,92
|1.271.422.126
|% 0,76
|
|PGSUS
|555,40
|961.994.832
|% 2,59
|
|IMASM
|15,99
|809.099.259
|% -9,46
|
|KONTR
|153,70
|778.589.344
|% 2,60
|
|KAYSE
|16,86
|685.456.686
|% 3,56
|
|EKGYO
|7,92
|1.271.422.126
|% 0,76
|
|KATMR
|1,46
|73.782.933
|% -1,35
|
|IMASM
|15,99
|809.099.259
|% -9,46
|
|KAYSE
|16,86
|685.456.686
|% 3,56
|
|PSGYO
|7,62
|228.378.706
|% 6,57
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3802
|23,3971
|% 1,24
|
|Euro
|25,1756
|25,2099
|% 0,57
|
|Sterlin
|29,3344
|29,4815
|% 1,33
|
|Frank
|25,8758
|26,0317
|% 1,04
|
|Riyal
|6,2313
|6,2626
|% 1,37
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.480
|1.480
|18,86
|
|Cumhuriyet
|9.850
|9.999
|-36,00
|
|Tam
|9.799
|10.053
|-43,05
|
|Yarım
|4.819
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.458
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,37
|0,33
|
|B. Petrol
|76,18
|76,18
|0,22
|