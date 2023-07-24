***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.07.2023 11:54
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanı tutar değişikliği
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.07.2024
Ek Açıklamalar
İhraç tavanı limit başvurumuz SPK tarafından 20.07.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174498
BIST