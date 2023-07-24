***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Tavanı tutar değişikliğiYetkili Organ Karar Tarihi 01.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.07.2024Ek Açıklamalarİhraç tavanı limit başvurumuz SPK tarafından 20.07.2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174498BIST