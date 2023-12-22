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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.12.2023 11:32
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.11.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 22.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227981


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