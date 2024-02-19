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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.02.2024 18:30
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2025

Ek Açıklamalar
22.12.2023 tarihli açıklamamıza konu olan Şirketimizin 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde yurtiçinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2024 tarih ve 11/230 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250600


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