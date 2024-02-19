***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç Belgesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2025Ek Açıklamalar22.12.2023 tarihli açıklamamıza konu olan Şirketimizin 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde yurtiçinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2024 tarih ve 11/230 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250600BIST