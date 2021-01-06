***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSSRTN72114 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 7.kupon faiz oranının %5,2235 olarak açıklanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 09.07.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSSRTN72114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 12.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 6,5457 3.272.849,97 Evet2 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 4,5699 2.284.949,98 Evet3 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 3,5606 1.780.300 Evet4 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 3,104 1.552.000 Evet5 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 2,7105 1.355.249,88 Evet6 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 4,02327 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 5,22358 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSSRTN72114 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 7.kupon faiz oranı %5,2235 olarak kesinleşmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897355BIST