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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.01.2021 12:12



***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSSRTN72114 ISIN Kodlu tahvilinin, 6. kupon ödemesi açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSRTN72114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 6,5457 3.272.849,97 Evet
2 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 4,5699 2.284.949,98 Evet
3 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 3,5606 1.780.300 Evet
4 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 3,104 1.552.000 Evet
5 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 2,7105 1.355.249,88 Evet
6 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 4,0232 2.011.600 Evet
7 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 5,2235
8 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSSRTN72114 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin kupon ödeme işlemi 08.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898205


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