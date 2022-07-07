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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.07.2022 09:39
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSSRTN72312 ISIN kodlu 55.000.000 TL tahvil 4. kupon ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 55.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSRTN72312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 5,4314 21,7853 23,6324 2.987.270 Evet
2 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 4,6659 18,7149 20,0711 2.566.244,99 Evet
3 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 4,2176 16,9167 18,0216 2.319.680 Evet
4 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 4,1666 16,898 18,0046 2.291.630 Evet
5 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022
6 06.01.2023 05.01.2023 06.01.2023
7 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023
8 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR : AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu ve Görünümü "AA (Trk)/Stabil" 12.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSSRTN72312 ISIN kodlu, 55.000.000 TL nominal değerli,728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli özel sektör tahviline ilişkin 4.kupon faiz oranı %4,1666 olarak kesinleşmiş, ödemesi bugün yapılmıştır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042742


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SMRTG 26,72 84.791.515 % 7,05  
BOSSA 60,30 6.572.701 % 6,44  
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Cumhuriyet 6.538 6.636 49,00  
Tam 6.509 6.627 19,00  
Yarım 3.186 3.240 9,00  
Çeyrek 1.596 1.620 5,00  
Gümüş.Ons 19,29 19,32 0,10  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 0,10  
B. Petrol 101 101 -0,04  
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