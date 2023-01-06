***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









08.10.2021 5,4314 21,7853 23,6324 2.987.270 Evet2 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 4,6659 18,7149 20,0711 2.566.244,99 Evet3 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 4,2176 16,9167 18,0216 2.319.680 Evet4 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 4,1666 16,898 18,0046 2.291.630 Evet5 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 4,0943 16,2437 17,2572 2.251.864,99 Evet6 06.01.2023 05.01.2023 06.01.2023 3,2674 13,1057 13,7644 1.797.069,99 Evet7 07.04.2023 06.04.2023 07.04.20238 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR : AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu ve Görünümü "AA (Trk)/Stabil" 30.11.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSSRTN72312 ISIN kodlu, 55.000.000 TL nominal değerli,728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli özel sektör tahviline ilişkin 6.kupon faiz oranı %3,2674 olarak kesinleşmiş, ödemesi bugün yatırımcılarımızın hesaplarına yapılmıştır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094726BIST