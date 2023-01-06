***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2023 10:36
08.10.2021 5,4314 21,7853 23,6324 2.987.270 Evet
2 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 4,6659 18,7149 20,0711 2.566.244,99 Evet
3 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 4,2176 16,9167 18,0216 2.319.680 Evet
4 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 4,1666 16,898 18,0046 2.291.630 Evet
5 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 4,0943 16,2437 17,2572 2.251.864,99 Evet
6 06.01.2023 05.01.2023 06.01.2023 3,2674 13,1057 13,7644 1.797.069,99 Evet
7 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023
8 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR : AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu ve Görünümü "AA (Trk)/Stabil" 30.11.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSSRTN72312 ISIN kodlu, 55.000.000 TL nominal değerli,728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli özel sektör tahviline ilişkin 6.kupon faiz oranı %3,2674 olarak kesinleşmiş, ödemesi bugün yatırımcılarımızın hesaplarına yapılmıştır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094726
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