***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Silivri Fabrika : Edirne Yolu 9.Km.Semizkumlar Mevkii Silivri/İstanbul Tel : (0-212) 711 71 50 Faks : (0-212) 711 60 68Gebze Fabrika : Barış Mh.Dr.Zeki Acar Cd.No:4 (Tubitak Yanı) Gebze / Kocaeli Tel : (0-262) 641 47 00 Faks : (0-262) 641 97 09Çorlu Fabrika : Saray Cad. No:138 Çorlu / Tekirdağ Tel : (0-282) 652 41 08 Faks : (0-282) 651 11 29Manisa Metal Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Karacabey Metal Fabrika : İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02Adana Fabrika : Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Zübeyde Hn.Cad.No:6 Sarıçam / Adana Tel : (0-322) 385 28 80 Faks : (0-322) 385 28 56Gemlik Fabrika : Umurbey Mah. Eski Orhangazi Yolu Cad. No:13/1 Gemlik/Bursa Tel : (0-224) 524 80 84 Faks : (0-224) 524 80 98Manisa Petpak Fabrika :Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Ayvalık Fabrika : İzmir Yolu Üzeri Karlıca Mevkii No: 5 Küçükköy Ayvalık/Balıkesir Tel : (0-266) 321 11 70 Faks : (0-266) 321 11 72Manisa Sarkap Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Manisa Endpak Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Karacabey Plastik Fabrika : Plastik Ambalaj Fabrikası İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Eski Orhangazi Yolu Cad. No:13/1 Gemlik/Bursa Tel : (0-224) 513 09 18 Faks : (0-224) 513 04 29Manisa Easy Open Fabrika : Keçiliköyosb Mah. Güngör Çalışır Cad. No:4 Yunusemre-Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıÖzel Sektör Tahvili 14.11.2012 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 12.12.2014 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 16.10.2015 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 14.12.2016 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 17.10.2017 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 17.07.2019 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 55000000 TRY Yurtiçi 12.12.2019 12.12.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818725BIST