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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.03.2020 17:06
GÜNCEL HABERLER



***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ZEKİ SARIBEKİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKANI-CEO YÖNETİM KURULU BAŞKANI-CEO A Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA YUSUF SARIBEKİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ A Bağımsız Üye Değil
DİDEM ZEYNEP OĞUZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI A Bağımsız Üye Değil
ZEREN SARIBEKİR GÜZELBAHAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI A Bağımsız Üye Değil
TAKESHI HOKARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist - - B Bağımsız Üye Değil -
HIDEMI TAKANI HİDEMİ TAKANİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 20.03.2020 - - B Bağımsız Üye Değil -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831495


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,84 12,87 0,24  
Gümüş Gr. 2,72 2,73 0,07  
B. Petrol 25,93 25,93 -1,05  
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