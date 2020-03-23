***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.03.2020 17:06
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ZEKİ SARIBEKİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKANI-CEO YÖNETİM KURULU BAŞKANI-CEO A Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA YUSUF SARIBEKİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ A Bağımsız Üye Değil
DİDEM ZEYNEP OĞUZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI A Bağımsız Üye Değil
ZEREN SARIBEKİR GÜZELBAHAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI A Bağımsız Üye Değil
TAKESHI HOKARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist - - B Bağımsız Üye Değil -
HIDEMI TAKANI HİDEMİ TAKANİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 20.03.2020 - - B Bağımsız Üye Değil -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831495
BIST
17:3185.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -648,42
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:316,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:317,1133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0917
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1171
En Düşük
6,9716
17:31323,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 7,27
|Açılış
|: 323,10
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.246.015
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.515.960
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.336.002
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.879.157
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,10
|1.405.082.510
|% -4,83
|
|ASELS
|20,94
|561.575.691
|% -2,15
|
|THYAO
|7,85
|448.125.423
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,79
|328.003.872
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|289.083.134
|% -9,87
|
|GARAN
|7,10
|1.405.082.510
|% -4,83
|
|YKBNK
|1,79
|328.003.872
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|289.083.134
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.322.125
|% -6,67
|
|ODAS
|1,18
|103.034.688
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6443
|7,6826
|% 0,50
|
|Frank
|6,6841
|6,7243
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7476
|1,7563
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|29,23
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,87
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|25,93
|25,93
|-1,05
|
Seans Raporu
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17:47
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