***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi SEMİZKUMLAR MAHALLESİ BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL CAD. NO:46 SİLİVRİ İSTANBULÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Silivri Fabrika : Semizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal Cad. No:46 Silivri/İstanbul Tel : (0-212) 711 71 50 Faks : (0-212) 711 60 68Gebze Fabrika : Barış Mh.Dr.Zeki Acar Cd.No:4 (Tubitak Yanı) Gebze / Kocaeli Tel : (0-262) 641 47 00 Faks : (0-262) 641 97 09Çorlu Fabrika : Saray Cad. No:138 Çorlu / Tekirdağ Tel : (0-282) 652 41 08 Faks : (0-282) 651 11 29Manisa Metal Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Karacabey Metal Fabrika : İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02Adana Fabrika : Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Zübeyde Hn.Cad.No:6 Sarıçam / Adana Tel : (0-322) 385 28 80 Faks : (0-322) 385 28 56Gemlik Fabrika : Umurbey Mah. Eski Orhangazi Yolu Cad. No:13/1 Gemlik/Bursa Tel : (0-224) 524 80 84 Faks : (0-224) 524 80 98Manisa Petpak Fabrika :Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Ayvalık Fabrika : İzmir Yolu Üzeri Karlıca Mevkii No: 5 Küçükköy Ayvalık/Balıkesir Tel : (0-266) 321 11 70 Faks : (0-266) 321 11 72Manisa Sarkap Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Manisa Endpak Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Karacabey Plastik Fabrika : Plastik Ambalaj Fabrikası İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02Gemlik Satış Ofisi : Umurbey Mah. Eski Orhangazi Yolu Cad. No:13/1 Gemlik/Bursa Tel : (0-224) 513 09 18 Faks : (0-224) 513 04 29Manisa Easy Open Fabrika : Keçiliköyosb Mah. Güngör Çalışır Cad. No:4 Yunusemre-Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerVELİ KENAN ÇAKIR Genel Müdür Mühendis Genel Müdür YardımcısıAHMET ÖZBAŞ Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO)HALUK GİRAY Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama DirektörüHÜSEYİN AVNİ TOPSAK Metal Ambalaj Direktörü Mühendis Metal Ambalaj DirektörüFİKRET SALMAN Finansman Grup Müdürü Üst Düzey Yönetici Finansman Grup MüdürüÜMİT KURBANCIOĞLU Satınalma ve Lojistik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma ve Lojistik DirektörüSERDAR BULUM Yurtiçi Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yurtiçi Pazarlama Grup MüdürüNOEMI ERGÜN Yurdışı Pazarlama Direktörü Ekonomist Yurdışı Pazarlama Grup MüdürüRIDVAN EĞİN Kalite Güvence Koordinatörü Mühendis Kalite Güvence KoordinatörüERSİN DOĞAN Muhasebe Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe MüdürüAZİZ YAĞCI Satınalma Müdürü Mühendis Satınalma MüdürüSALİM TONTA Bilgi İşlem Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi İşlem MüdürüM. EMİN YERLİKAYA Dış İşlemler Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Dış İşlemler KoordinatörüENGİN AKGÜN ÖZEREN Plastik Fabrikalar Teknik Müdürü Mühendis Plastik Fabrikalar Teknik Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879780BIST