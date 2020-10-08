***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2020 13:38
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi SEMİZKUMLAR MAHALLESİ BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL CAD. NO:46 SİLİVRİ İSTANBUL
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Silivri Fabrika : Semizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal Cad. No:46 Silivri/İstanbul Tel : (0-212) 711 71 50 Faks : (0-212) 711 60 68
Gebze Fabrika : Barış Mh.Dr.Zeki Acar Cd.No:4 (Tubitak Yanı) Gebze / Kocaeli Tel : (0-262) 641 47 00 Faks : (0-262) 641 97 09
Çorlu Fabrika : Saray Cad. No:138 Çorlu / Tekirdağ Tel : (0-282) 652 41 08 Faks : (0-282) 651 11 29
Manisa Metal Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Karacabey Metal Fabrika : İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02
Adana Fabrika : Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Zübeyde Hn.Cad.No:6 Sarıçam / Adana Tel : (0-322) 385 28 80 Faks : (0-322) 385 28 56
Gemlik Fabrika : Umurbey Mah. Eski Orhangazi Yolu Cad. No:13/1 Gemlik/Bursa Tel : (0-224) 524 80 84 Faks : (0-224) 524 80 98
Manisa Petpak Fabrika :Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Ayvalık Fabrika : İzmir Yolu Üzeri Karlıca Mevkii No: 5 Küçükköy Ayvalık/Balıkesir Tel : (0-266) 321 11 70 Faks : (0-266) 321 11 72
Manisa Sarkap Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Manisa Endpak Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Karacabey Plastik Fabrika : Plastik Ambalaj Fabrikası İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02
Gemlik Satış Ofisi : Umurbey Mah. Eski Orhangazi Yolu Cad. No:13/1 Gemlik/Bursa Tel : (0-224) 513 09 18 Faks : (0-224) 513 04 29
Manisa Easy Open Fabrika : Keçiliköyosb Mah. Güngör Çalışır Cad. No:4 Yunusemre-Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VELİ KENAN ÇAKIR Genel Müdür Mühendis Genel Müdür Yardımcısı
AHMET ÖZBAŞ Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO)
HALUK GİRAY Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
HÜSEYİN AVNİ TOPSAK Metal Ambalaj Direktörü Mühendis Metal Ambalaj Direktörü
FİKRET SALMAN Finansman Grup Müdürü Üst Düzey Yönetici Finansman Grup Müdürü
ÜMİT KURBANCIOĞLU Satınalma ve Lojistik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma ve Lojistik Direktörü
SERDAR BULUM Yurtiçi Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yurtiçi Pazarlama Grup Müdürü
NOEMI ERGÜN Yurdışı Pazarlama Direktörü Ekonomist Yurdışı Pazarlama Grup Müdürü
RIDVAN EĞİN Kalite Güvence Koordinatörü Mühendis Kalite Güvence Koordinatörü
ERSİN DOĞAN Muhasebe Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Müdürü
AZİZ YAĞCI Satınalma Müdürü Mühendis Satınalma Müdürü
SALİM TONTA Bilgi İşlem Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi İşlem Müdürü
M. EMİN YERLİKAYA Dış İşlemler Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Dış İşlemler Koordinatörü
ENGİN AKGÜN ÖZEREN Plastik Fabrikalar Teknik Müdürü Mühendis Plastik Fabrikalar Teknik Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879780
BIST