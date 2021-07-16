***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFikret Salman Finansman Grup Müdürü 0(212)2757660 fikretsalman@sarten.com.tr - -Ahmet Özbaş CFO 0(212)2757660 ahmetozbas@sarten.com.tr - -Ersin Doğan Muhasebe Grup Müdürü 0(212)2757660 ersindogan@sarten.com.tr - -Eray Özkan Finansal Operasyonlar Müdürü 0(212)2757660 erayozkan@sarten.com.tr - -Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıÖzel Sektör Tahvili 14.11.2012 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 12.12.2014 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 16.10.2015 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 14.12.2016 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 17.10.2017 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 17.07.2019 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 09.07.2021 TÜRKİYE BİST Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 55000000 TRY Yurtiçi 06.05.2021 06.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951509BIST